Додано: Сер 19 сер, 2020 15:57

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з................19.08.2020.............20.08.2020

дата розрахунку...............18.08.2020..............19.08.2020

Євро..................................32,4973...................32,6044

Долар США.......................27,2297...................27,316

После полудня доллар прибавил еще копейку.

Открылись на полкопейки выше вчерашнего закрытия с уже рабочим спредом 2 копейки. После короткого перекура за 10 минут выросли на копейку, 10 минут постояли и выросли еще на копейку. После этого взяли паузу минут на 40. В 11-15, набрав обороты, опустились на полкопейки и снова уравновесились.

Незадолго до 12 опять пошли вверх и к обеду выросли на 3.5 копейки. После очень короткого обеда, который продолжался всего 30 минут, выросли еще на копейку, после чего уравновесились. Около 15, уже без серьезных оборотов, подскочили еще на 4 копейки.

Официальный курс встретили котировками 27.3800 - 27.4000. За день выросли на 10 копеек относительно открытия и на 10.5 копеек относительно вчерашнего закрытия.

Сегодня график котировок корректировался, поэтому описание хода торгов немного отличается от того, что было в полдень. Ну и оценку придется корректировать. Обычный после объемной интервенции НБУ рост случился. Рынок, похоже, поверил во вчерашний подскок Рыжика после интервенции и начал реализовывать отложенный за длительный период снижения спрос.

Совсем недавно мы обсуждали возможность банков манипулировать курсом. Именно сегодня создалось впечатление, что кто-то вчера организовал подскок Рыжика в надежде сегодня обеспечить приличный спрос под крупную продажу. В пятницу еще посмотрим на объемы сегодняшних торгов. Еще раз отмечу, что дернули всего на пару копеек. Дальше рынок все делает сам.



Этот день в истории:

2019 - 25.1757 (+3) +214

2018 - 27.8986 (+22) -58



2017 - 25.4904 (0*)

2016 - 25.2624 (+9)

*Относительно рабочей субботы.