т.е. если девальвации ждать всегда - то ее не будет никогда вот и нашли способ без последствий наращивать М2 по 50-60 млрд грн в месяц и силой мысли удерживать гривну!
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 19 сер, 2020 13:31
т.е. если девальвации ждать всегда - то ее не будет никогда вот и нашли способ без последствий наращивать М2 по 50-60 млрд грн в месяц и силой мысли удерживать гривну!
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Сер 19 сер, 2020 13:35
А чего вы хотите от клоунократии?Я вообще удивляюсь,что большинство мудрого нарида еще не наказали курсом и полным бардаком в экономике и финансах,хотя,по-моему,в этом направлении мы и движемся.Возможно,перед местными выборами ещё подержат,но по результатам,полагаю,ещё один год развитого клоунизма страна не выдержит.Или ишак сдохнет,или падишаха катапультируют.
Додано: Сер 19 сер, 2020 13:38
В Швейцарии в далеком 2016 на референдуме народ(78%) проголосовал против введения гарантированного дохода
Наиболее справедливо распределен в мире УМ - еще никто не жаловался на его недостаток.Марк Твен
Додано: Сер 19 сер, 2020 14:49
Вариант с повышением зарплаты подразумевает, что лицо работает. Вариант с гарантированным доходом можно рассматривать как выплату денежной суммы лицу, которое не работает. Пособие по безработице, которое государство не может отменить. Как по мне разные ситуации.
Додано: Сер 19 сер, 2020 14:57
в 90х підвищували, з.п. були десятки мільонів копонокарбованців, всі стали мультимільйонерами.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Сер 19 сер, 2020 14:59
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вот ведь абстракции с людьми делают!
А если реально посмотреть? В физическом выражении, так сказать? И при суммах не в штуку баксов, которую легче пропить, чем сберечь на годы.
- Продукты - дело хорошее, но занимаемый объем и сроки годности портят картину почти до полной неприменимости.
- Лекарства - здесь ведь не под себя подбирать надо, а ликвидное искать - ну, и что там будет? Йод декалитрами? Уж лучше, просто спирт - и стоит долго, и универсальность стопроцентная.
- Оружие, патроны: идея неплохая, но при означенных суммах я уже слышу звук мотора сбушной группы захвата.
- Сила? - а как ее купить? Боксерскую грушу, что ли, вместо люстры привесить?
А золото, конечно, да, не ценится. И слава Богу, ибо когда цениться начнет, мало никому не покажется.
P.S. Тем временем, никому не нужный уже к 27.40 подбирается...
Додано: Сер 19 сер, 2020 15:19
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Сер 19 сер, 2020 15:27
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Жадность - порождает бедность
Додано: Сер 19 сер, 2020 15:44
ТАС берет евро в кассе по 32.46
ОТП 32.60 (вывод 0.5% кажестя)
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин Судьбы, умножай успех.
Додано: Сер 19 сер, 2020 15:57
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................19.08.2020.............20.08.2020
дата розрахунку...............18.08.2020..............19.08.2020
Євро..................................32,4973...................32,6044
Долар США.......................27,2297...................27,316
После полудня доллар прибавил еще копейку.
Открылись на полкопейки выше вчерашнего закрытия с уже рабочим спредом 2 копейки. После короткого перекура за 10 минут выросли на копейку, 10 минут постояли и выросли еще на копейку. После этого взяли паузу минут на 40. В 11-15, набрав обороты, опустились на полкопейки и снова уравновесились.
Незадолго до 12 опять пошли вверх и к обеду выросли на 3.5 копейки. После очень короткого обеда, который продолжался всего 30 минут, выросли еще на копейку, после чего уравновесились. Около 15, уже без серьезных оборотов, подскочили еще на 4 копейки.
Официальный курс встретили котировками 27.3800 - 27.4000. За день выросли на 10 копеек относительно открытия и на 10.5 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Сегодня график котировок корректировался, поэтому описание хода торгов немного отличается от того, что было в полдень. Ну и оценку придется корректировать. Обычный после объемной интервенции НБУ рост случился. Рынок, похоже, поверил во вчерашний подскок Рыжика после интервенции и начал реализовывать отложенный за длительный период снижения спрос.
Совсем недавно мы обсуждали возможность банков манипулировать курсом. Именно сегодня создалось впечатление, что кто-то вчера организовал подскок Рыжика в надежде сегодня обеспечить приличный спрос под крупную продажу. В пятницу еще посмотрим на объемы сегодняшних торгов. Еще раз отмечу, что дернули всего на пару копеек. Дальше рынок все делает сам.
Этот день в истории:
2019 - 25.1757 (+3) +214
2018 - 27.8986 (+22) -58
2017 - 25.4904 (0*)
2016 - 25.2624 (+9)
*Относительно рабочей субботы.
Зараз переглядають цей форум: headshaker, Igor3777 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|