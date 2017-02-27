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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6243624462456246

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 253
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
67
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
124
Ніяких змін не очікую
17%
44
Всього голосів : 253
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 13:31

  yama написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/476728/ukraintsy-uhudshili-ozhidaniya-po-kursu-grivny-k-dollaru
Украинцы ухудшили ожидания по курсу гривны к доллару


а это значит что девальвации в близком обозримом будущем не будет ...

т.е. если девальвации ждать всегда - то ее не будет никогда :D вот и нашли способ без последствий наращивать М2 по 50-60 млрд грн в месяц и силой мысли удерживать гривну! :mrgreen:
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 13:35

А чего вы хотите от клоунократии?Я вообще удивляюсь,что большинство мудрого нарида еще не наказали курсом и полным бардаком в экономике и финансах,хотя,по-моему,в этом направлении мы и движемся.Возможно,перед местными выборами ещё подержат,но по результатам,полагаю,ещё один год развитого клоунизма страна не выдержит.Или ишак сдохнет,или падишаха катапультируют.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 13:38

  чик написав:shatenerbi
а хде такой "продвинутый народ", шоб отказываться от повышения зарплаты :?


В Швейцарии в далеком 2016 на референдуме народ(78%) проголосовал против введения гарантированного дохода :D
Наиболее справедливо распределен в мире УМ - еще никто не жаловался на его недостаток.Марк Твен
semen-semen
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 14:49

  semen-semen написав:
  чик написав:shatenerbi
а хде такой "продвинутый народ", шоб отказываться от повышения зарплаты :?


В Швейцарии в далеком 2016 на референдуме народ(78%) проголосовал против введения гарантированного дохода :D

Вариант с повышением зарплаты подразумевает, что лицо работает. Вариант с гарантированным доходом можно рассматривать как выплату денежной суммы лицу, которое не работает. Пособие по безработице, которое государство не может отменить. Как по мне разные ситуации.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 14:57

  чик написав:shatenerbi
а хде такой "продвинутый народ", шоб отказываться от повышения зарплаты :?

в 90х підвищували, з.п. були десятки мільонів копонокарбованців, всі стали мультимільйонерами.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 14:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_61 написав:Доллары тоже стрёмно покупать, так как ни одна империя не вечна.
Золото вечно, но в войну оно копейки стоит. В войну ценятся продукты оружие, патроны, лекарства, сила. Золото не ценится.


Вот ведь абстракции с людьми делают!

А если реально посмотреть? В физическом выражении, так сказать? И при суммах не в штуку баксов, которую легче пропить, чем сберечь на годы.

- Продукты - дело хорошее, но занимаемый объем и сроки годности портят картину почти до полной неприменимости.
- Лекарства - здесь ведь не под себя подбирать надо, а ликвидное искать - ну, и что там будет? Йод декалитрами? Уж лучше, просто спирт - и стоит долго, и универсальность стопроцентная.
- Оружие, патроны: идея неплохая, но при означенных суммах я уже слышу звук мотора сбушной группы захвата.
- Сила? - а как ее купить? Боксерскую грушу, что ли, вместо люстры привесить?

А золото, конечно, да, не ценится. И слава Богу, ибо когда цениться начнет, мало никому не покажется.

P.S. Тем временем, никому не нужный уже к 27.40 подбирается...
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 15:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  headshaker написав:- Сила? - а как ее купить?


На курси джедаїв
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Не так добре з грошима, як погано без них.
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 15:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  headshaker написав:P.S. Тем временем, никому не нужный уже к 27.40 подбирается...

Уже подобрался )
Жадность - порождает бедность :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Igor3777
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 15:44

  proftpd66 написав:Share:

Купить сейчас евро по 32.33 в УкрГаз? Банки на прийом 32.30 поствили. Не уверен предет ли СЕП на УкрГаз. На улице не будет дешевле чем 32.3 (кроме того, сложно обналичивать)

Попробовать создать игру на форуме "Мiняйко"



ТАС берет евро в кассе по 32.46
ОТП 32.60 (вывод 0.5% кажестя)


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proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 15:57

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................19.08.2020.............20.08.2020
дата розрахунку...............18.08.2020..............19.08.2020
Євро..................................32,4973...................32,6044
Долар США.......................27,2297...................27,316
После полудня доллар прибавил еще копейку.
Открылись на полкопейки выше вчерашнего закрытия с уже рабочим спредом 2 копейки. После короткого перекура за 10 минут выросли на копейку, 10 минут постояли и выросли еще на копейку. После этого взяли паузу минут на 40. В 11-15, набрав обороты, опустились на полкопейки и снова уравновесились.
Незадолго до 12 опять пошли вверх и к обеду выросли на 3.5 копейки. После очень короткого обеда, который продолжался всего 30 минут, выросли еще на копейку, после чего уравновесились. Около 15, уже без серьезных оборотов, подскочили еще на 4 копейки.
Официальный курс встретили котировками 27.3800 - 27.4000. За день выросли на 10 копеек относительно открытия и на 10.5 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Сегодня график котировок корректировался, поэтому описание хода торгов немного отличается от того, что было в полдень. Ну и оценку придется корректировать. Обычный после объемной интервенции НБУ рост случился. Рынок, похоже, поверил во вчерашний подскок Рыжика после интервенции и начал реализовывать отложенный за длительный период снижения спрос.
Совсем недавно мы обсуждали возможность банков манипулировать курсом. Именно сегодня создалось впечатление, что кто-то вчера организовал подскок Рыжика в надежде сегодня обеспечить приличный спрос под крупную продажу. В пятницу еще посмотрим на объемы сегодняшних торгов. Еще раз отмечу, что дернули всего на пару копеек. Дальше рынок все делает сам.

Этот день в истории:
2019 - 25.1757 (+3) +214
2018 - 27.8986 (+22) -58

2017 - 25.4904 (0*)
2016 - 25.2624 (+9)
*Относительно рабочей субботы.
Сибарит
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