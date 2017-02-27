Додано: Сер 19 сер, 2020 16:44

leaddm написав: Ребята, что актуальнее и резоннее - купить сейчас доллар, который в мире фактически девальвирует по отношению к иным мировым валютам или евро? Ребята, что актуальнее и резоннее - купить сейчас доллар, который в мире фактически девальвирует по отношению к иным мировым валютам или евро?

вам уже ответили выше:- продукты питания длительного хранения- мед препараты длительного харанения в том числе антибиотики- сахар самогонный аппарат и спирт-гражданство стран Бенелюкса ( или Швеции, Швейцарии) и недвижимость там же, на худой конец вид на жительство в Польше с квартирой- оружие всякое и разное , на самом деле у нас в Украине можно законно покупать неограниченное количество хорошего нарезного ( к сожалению не коротко ствольного) оружия с паторнами и гладкоствольного , даже в РФ получить нарезное можно через Х лет после владения гладкоствольным , а у нас СРАЗУ !!! купите гражданскую версию калаша можете штук 15 взять по $1000 и хотя бы по два рожка патронов к каждому - это все можно купить законно и легально по достижению 21 года.ну и при наличии оружия и сейфа можна и золотишка немного прикупить маааленькими слитками или ломом , все равно в случае чего слитки ваши пойдут как лом