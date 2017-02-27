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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6245624662476248>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 253
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
67
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
124
Ніяких змін не очікую
17%
44
Всього голосів : 253
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 16:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ребята, что актуальнее и резоннее - купить сейчас доллар, который в мире фактически девальвирует по отношению к иным мировым валютам или евро?
leaddm
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 16:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Бегемот на продажу /55 и валютчики за ним,"память мышц" :wink: похоже вперед..
кеды,кеды..
shatenerbi
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 16:39

16-25:
Харьков 27.50 - 27.57 (утром 27.38 - 27.47),
диапазон цен наличного доллара: 27.47..27.50 - 27.57..27.60 (ПОВ, опт)

Сумы 27.40 - 27.55..27.60 (27.30 - 27.45)
Полтава 27.45 - 27.55..27.58 (27.30 - 27.43)
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 16:44

  leaddm написав:Ребята, что актуальнее и резоннее - купить сейчас доллар, который в мире фактически девальвирует по отношению к иным мировым валютам или евро?

вам уже ответили выше:
- продукты питания длительного хранения
- мед препараты длительного харанения в том числе антибиотики
- сахар самогонный аппарат и спирт
-гражданство стран Бенелюкса ( или Швеции, Швейцарии) и недвижимость там же, на худой конец вид на жительство в Польше с квартирой
- оружие всякое и разное , на самом деле у нас в Украине можно законно покупать неограниченное количество хорошего нарезного ( к сожалению не коротко ствольного) оружия с паторнами и гладкоствольного , даже в РФ получить нарезное можно через Х лет после владения гладкоствольным , а у нас СРАЗУ !!! купите гражданскую версию калаша можете штук 15 взять по $1000 и хотя бы по два рожка патронов к каждому - это все можно купить законно и легально по достижению 21 года.
ну и при наличии оружия и сейфа можна и золотишка немного прикупить маааленькими слитками или ломом , все равно в случае чего слитки ваши пойдут как лом :lol:
yama
 
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greenozon
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greenozon
А який зараз курс у Львові?
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 17:07

  shatenerbi написав:Бегемот на продажу /55 и валютчики за ним,"память мышц" :wink: похоже вперед..
кеды,кеды..

USD:27.250 / 27.624
Жадность - порождает бедность :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Igor3777
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 17:08

Киев
Доллар 27,45/27,50
Евро 32,45/32,55

Как так то?)))
На 15 копеек за день на межбанке выросли. Где сдерживание резких колебаний вверх от регулятора?)

С другой стороны, две недели каждый день падали, может и нужна небольшая коррекция.
Если в четверг и пятницу опять такой же рост, так к понедельнику и к 28 на наличке можно прийти.
Electron
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 17:16

  leaddm написав:Ребята, что актуальнее и резоннее - купить сейчас доллар, который в мире фактически девальвирует по отношению к иным мировым валютам или евро?

Нikoго не треба слухати, навіть мене, але я вірю зеленому танчику :)
Trast
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 17:18

  yama написав:
  leaddm написав:Ребята, что актуальнее и резоннее - купить сейчас доллар, который в мире фактически девальвирует по отношению к иным мировым валютам или евро?

вам уже ответили выше:
- продукты питания длительного хранения
- мед препараты длительного харанения в том числе антибиотики
- сахар самогонный аппарат и спирт
-гражданство стран Бенелюкса ( или Швеции, Швейцарии) и недвижимость там же, на худой конец вид на жительство в Польше с квартирой
- оружие всякое и разное , на самом деле у нас в Украине можно законно покупать неограниченное количество хорошего нарезного ( к сожалению не коротко ствольного) оружия с паторнами и гладкоствольного , даже в РФ получить нарезное можно через Х лет после владения гладкоствольным , а у нас СРАЗУ !!! купите гражданскую версию калаша можете штук 15 взять по $1000 и хотя бы по два рожка патронов к каждому - это все можно купить законно и легально по достижению 21 года.
ну и при наличии оружия и сейфа можна и золотишка немного прикупить маааленькими слитками или ломом , все равно в случае чего слитки ваши пойдут как лом :lol:

Сарказм зарахований!
Trast
 
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