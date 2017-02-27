..Англичане все время бояли что когда нибудь прилетит ФАУ-2 с уже ядерной боеголовкой...
Каждый раз очкую что такая вот горка - это начало эпохи "за 30". Зашнуровую кеды и боюсь.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 19 сер, 2020 17:32
что опять?
..Англичане все время бояли что когда нибудь прилетит ФАУ-2 с уже ядерной боеголовкой...
Каждый раз очкую что такая вот горка - это начало эпохи "за 30". Зашнуровую кеды и боюсь.
Додано: Сер 19 сер, 2020 17:48
То зайдіть у валюту і сидіть у ній. Не треба буде боятися, ризики мінімальні бо на середній та довгій дистанції девал неминучий.
А глибина девала - може за 30, а може до 30, яка різнция якщо на зеленому сидиш. "аби заасфальтовано" (ц)
Додано: Сер 19 сер, 2020 17:49
надо просто смириться с этим и принять это , как будто бы это уже случилось .
ЗЫ если не полгчает посмотрите на белорусов у них все только начинается ... По принципу что кому-то может быть хуже чем вам ... правда белорусы пока этого не понимают
Востаннє редагувалось yama в Сер 19 сер, 2020 17:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 19 сер, 2020 17:49
Индекс доллара +0,30% за открытие
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин Судьбы, умножай успех.
|