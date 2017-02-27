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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6246624762486249>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 253
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
67
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
124
Ніяких змін не очікую
17%
44
Всього голосів : 253
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 17:32

что опять?

..Англичане все время бояли что когда нибудь прилетит ФАУ-2 с уже ядерной боеголовкой...

Каждый раз очкую что такая вот горка - это начало эпохи "за 30". Зашнуровую кеды и боюсь.
kianushkolosov
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 17:48

  kianushkolosov написав:..Англичане все время бояли что когда нибудь прилетит ФАУ-2 с уже ядерной боеголовкой...

Каждый раз очкую что такая вот горка - это начало эпохи "за 30". Зашнуровую кеды и боюсь.

То зайдіть у валюту і сидіть у ній. Не треба буде боятися, ризики мінімальні бо на середній та довгій дистанції девал неминучий.

А глибина девала - може за 30, а може до 30, яка різнция якщо на зеленому сидиш. "аби заасфальтовано" (ц)
bolex
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 17:49

  kianushkolosov написав:..Англичане все время бояли что когда нибудь прилетит ФАУ-2 с уже ядерной боеголовкой...

Каждый раз очкую что такая вот горка - это начало эпохи "за 30". Зашнуровую кеды и боюсь.

надо просто смириться с этим и принять это , как будто бы это уже случилось . :idea:
ЗЫ если не полгчает посмотрите на белорусов у них все только начинается ... По принципу что кому-то может быть хуже чем вам ... правда белорусы пока этого не понимают :(
Востаннє редагувалось yama в Сер 19 сер, 2020 17:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 17:49

Индекс доллара +0,30% за открытие

https://ru.investing.com/currencies/us-dollar-index
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 18:15

Символичное событие - впервые в истории фондового рынка достигнута корпоративная капитализация в 2 трлн долларов.

Apple briefly tops $2 trillion in market value
https://www.reuters.com/article/us-appl ... 5F1X9?il=0

До этого отметку в 2 трлн удавалось взять только Saudi Aramco, но из-за низкой доли обращаемых акций (>2%) она является всего лишь индикативной
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 19 сер, 2020 18:15, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 18:15

  proftpd66 написав:Индекс доллара +0,30% за открытие

https://ru.investing.com/currencies/us-dollar-index

Не дивно, я про це вчора писав.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 18:31

  freeze написав:На этом форуме многие (но не все) конечно понимают, что повышение минималки это банальное закамуфлированное повышение налогов, эксперты финансовые и аналитики понимают, ФОПы понимают, руководство частных фирм понимает.
Наверное это всё. То есть может 10 процентов населения это понимают. Зеленский точно не понимает )))

А автор этого комментария, который развел флуд на валютной ветке в день турбулентности на межбанке, в то время, как для этого есть ветка трудовых правоотношений, не знает Конституцию своего государства.

По статье 92 Конституции Украины основы регулирования труда и занятости определяются исключительно законами Украины, которые принимает Верховная Рада. При этом по статье 116 Конституции Украины проведение политики у сферах труда и занятости населения обеспечивает Кабинет Министров.

Подпись Президента Украины под законопроектом, который лишь подает его в Верховную Раду, является формальной. До полномочий Президента Украины не относится регулирование сферы труда и занятости населения (статья 106 Конституции Украины).
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 18:40

  Electron написав:Киев
Доллар 27,45/27,50

Как так то?)))
На 15 копеек за день на межбанке выросли. Где сдерживание резких колебаний вверх от регулятора?)


Сєвєродонецьк 27.50 / 27.70
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 18:53

В Турции анонсировали "открытие месторождения в Черном море, знаменующее новую эру для нации". О как... Что ж они там такого нашли - гигантское месторождение газа? :roll: Детали обещают к пятнице, но лира на новостях уже прибавила 2%, а местный нефтегазовый сектор - 9%...

Turkey Finds Energy in Black Sea as Erdogan Vows a New Era
https://www.bloomberg.com/news/articles ... ws-new-era
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 19:07

  zРадио написав:В Турции анонсировали "открытие месторождения в Черном море, знаменующее новую эру для нации". О как... Что ж они там такого нашли - гигантское месторождение газа? :roll: Детали обещают к пятнице, но лира на новостях уже прибавила 2%, а местный нефтегазовый сектор - 9%...

Turkey Finds Energy in Black Sea as Erdogan Vows a New Era
https://www.bloomberg.com/news/articles ... ws-new-era

Нафту.
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