..Англичане все время бояли что когда нибудь прилетит ФАУ-2 с уже ядерной боеголовкой...
Каждый раз очкую что такая вот горка - это начало эпохи "за 30". Зашнуровую кеды и боюсь.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 19 сер, 2020 17:32
что опять?
..Англичане все время бояли что когда нибудь прилетит ФАУ-2 с уже ядерной боеголовкой...
Каждый раз очкую что такая вот горка - это начало эпохи "за 30". Зашнуровую кеды и боюсь.
Додано: Сер 19 сер, 2020 17:48
То зайдіть у валюту і сидіть у ній. Не треба буде боятися, ризики мінімальні бо на середній та довгій дистанції девал неминучий.
А глибина девала - може за 30, а може до 30, яка різнция якщо на зеленому сидиш. "аби заасфальтовано" (ц)
Додано: Сер 19 сер, 2020 17:49
надо просто смириться с этим и принять это , как будто бы это уже случилось .
ЗЫ если не полгчает посмотрите на белорусов у них все только начинается ... По принципу что кому-то может быть хуже чем вам ... правда белорусы пока этого не понимают
Востаннє редагувалось yama в Сер 19 сер, 2020 17:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 19 сер, 2020 17:49
Индекс доллара +0,30% за открытие
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин Судьбы, умножай успех.
Додано: Сер 19 сер, 2020 18:15
Символичное событие - впервые в истории фондового рынка достигнута корпоративная капитализация в 2 трлн долларов.
Apple briefly tops $2 trillion in market value
До этого отметку в 2 трлн удавалось взять только Saudi Aramco, но из-за низкой доли обращаемых акций (>2%) она является всего лишь индикативной
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 19 сер, 2020 18:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 19 сер, 2020 18:15
Не дивно, я про це вчора писав.
Додано: Сер 19 сер, 2020 18:31
А автор этого комментария, который развел флуд на валютной ветке в день турбулентности на межбанке, в то время, как для этого есть ветка трудовых правоотношений, не знает Конституцию своего государства.
По статье 92 Конституции Украины основы регулирования труда и занятости определяются исключительно законами Украины, которые принимает Верховная Рада. При этом по статье 116 Конституции Украины проведение политики у сферах труда и занятости населения обеспечивает Кабинет Министров.
Подпись Президента Украины под законопроектом, который лишь подает его в Верховную Раду, является формальной. До полномочий Президента Украины не относится регулирование сферы труда и занятости населения (статья 106 Конституции Украины).
Додано: Сер 19 сер, 2020 18:40
Додано: Сер 19 сер, 2020 18:53
В Турции анонсировали "открытие месторождения в Черном море, знаменующее новую эру для нации". О как... Что ж они там такого нашли - гигантское месторождение газа? Детали обещают к пятнице, но лира на новостях уже прибавила 2%, а местный нефтегазовый сектор - 9%...
Turkey Finds Energy in Black Sea as Erdogan Vows a New Era
Додано: Сер 19 сер, 2020 19:07
Нафту.
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