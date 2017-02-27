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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 19 сер, 2020 19:07
del
Востаннє редагувалось Igneus в Сер 19 сер, 2020 19:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 19 сер, 2020 19:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Если вы в каждом своем сообщении на всех ветках будете меньше упоминать древних римлян, ваши сообщения будут в четыре раза короче и более читабельны
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Сер 19 сер, 2020 19:21
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Привіт, народ!
З святом Спаса!
Зараз, я тільки останню палету долярів в ангар завезу і трохи вам тут щось накнопаю
Не лякайтесь, скріни депо не буду кидати покищо
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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