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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6246624762486249

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 253
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
67
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
124
Ніяких змін не очікую
17%
44
Всього голосів : 253
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 19:07

del
Востаннє редагувалось Igneus в Сер 19 сер, 2020 19:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 19:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Igneus написав:Наконец, поскольку сейчас основы права и в школах изучают, то уже ребенок должен знать, что Украина заимствовала идеи греческого и римского права.
Вам трудно это понять?


Если вы в каждом своем сообщении на всех ветках будете меньше упоминать древних римлян, ваши сообщения будут в четыре раза короче и более читабельны
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 19:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Привіт, народ!
З святом Спаса!

Зараз, я тільки останню палету долярів в ангар завезу і трохи вам тут щось накнопаю :mrgreen:

Не лякайтесь, скріни депо не буду кидати :mrgreen: покищо :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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  #<1 ... 6246624762486249
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