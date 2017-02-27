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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6247624862496250>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 253
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
67
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
124
Ніяких змін не очікую
17%
44
Всього голосів : 253
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 19:07

del
Востаннє редагувалось Igneus в Сер 19 сер, 2020 19:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 19:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Igneus написав:Наконец, поскольку сейчас основы права и в школах изучают, то уже ребенок должен знать, что Украина заимствовала идеи греческого и римского права.
Вам трудно это понять?


Если вы в каждом своем сообщении на всех ветках будете меньше упоминать древних римлян, ваши сообщения будут в четыре раза короче и более читабельны
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 19:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Привіт, народ!
З святом Спаса!

Зараз, я тільки останню палету долярів в ангар завезу і трохи вам тут щось накнопаю :mrgreen:

Не лякайтесь, скріни депо не буду кидати :mrgreen: покищо :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 20:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Патаму што Порошенко-Гройсман подняли минималку после резкого снижения ставки ЕСВ
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 20:07

  Долярчик написав:В зеленом танке


Заколдованный круг получается. Все в зеленом танке, экономика падает налоги и тарифы растут. А экономику не запускают - хотят танки на металлолом поплавить? Но к тому времени как танки на металлолом переплавят от экономики вообще ничего не останется.

Такими темпами через год все поржавеет и развалится.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 20:19

  freeze написав:Патаму што Порошенко-Гройсман подняли минималку после резкого снижения ставки ЕСВ

Тут многое удалили и контекст вырван.

Но таки да.
Сперва Порошенко-Гройсман, резко снизили ставку ЕСВ, ожидая, что бизнес начнёт поднимать ЗП
Чего не произошло, так как, любой бизнес не хочет платить налоги

Тогда и была поднята минималка. Как сигнал бизнесу, "а вы там часом ухи не объелись?"

Но бизнес эту тему понял, мол, ну немного ухи объелись.
Всё норм, сдвигаем вверх планку белых доходов
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 20:20

  Patrick написав:greenozon
А який зараз курс у Львові?

То вам не Доллярчик :)
Не кине фото з свіжоспеченими циферками курсу! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 20:21

  Долярчик написав:Скажіть, будь ласка, чому, як порошенко підняв мінімалку(вдвічі, якщо не помиляюсь) - то було все ок, а тут Зе хоче поступово піднімати - так зразу кіпіш і зрадонька довкола?


при Порошенко такого жуткого положения и близко не было. Даже когда курс до 42 поднимался.
Востаннє редагувалось Амвросий в Сер 19 сер, 2020 20:25, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 20:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Долярчик написав:
  freeze написав:Патаму што Порошенко-Гройсман подняли минималку после резкого снижения ставки ЕСВ

Якого зниження, якщо стало тоді щось 819грн/міс ПРИМУСОВО, а до того було в двічі менше(вже точно не пам'ятаю)


А теперь верните старую ставку ЕСВ 34 процента и пересчитайте сегодняшние ваши платежи
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 20:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А що тут балакати - все труть.

Ну тоді балакайте самі з собою!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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