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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 19 сер, 2020 20:52
Добрый вечер.
Вечернее Запорожье.
Прием 27.46-Продажа 27.74.
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