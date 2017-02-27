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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6247624862496250

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 253
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
67
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
124
Ніяких змін не очікую
17%
44
Всього голосів : 253
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 20:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Добрый вечер.
Вечернее Запорожье.
Прием 27.46-Продажа 27.74.


Еще и Долярчик из "гнезда вылет"...... Начальника таможни сняли , Академик Патон умер еще....
...что то все нехорошо складывается .
Востаннє редагувалось холява в Сер 19 сер, 2020 21:18, всього редагувалось 2 разів.
холява
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 21:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Долярчик...ты кеды стираешь или трусы?
ROLF
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 21:26

  Долярчик написав:Привіт, народ!
З святом Спаса!

Зараз, я тільки останню палету долярів в ангар завезу і трохи вам тут щось накнопаю :mrgreen:

Не лякайтесь, скріни депо не буду кидати :mrgreen: покищо :mrgreen:


Ура! наконецто Вы появились!
Пожалуста не ругайтесь покашто, а то недруги Вас опять закинут в бан.
Лучше расскажите нам что делали покупали долярчики или продавали или пополняли депо?
а то Вас забанили и теперь мы тут целую неделю в непонятке шо дальше делать?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 21:38

uaprofi


Круг подозреваемых увеличился .
холява
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 22:04

  flyman написав:дайош 1,2

В общем-то не получилось. EUR\USD 1,1855
Как выше уже писали доллар стал укрепляться на открытии американской сессии.

Цены на золото тоже пошли вниз:

GOLD PRICE CHART: 1-HOUR TIME FRAME (26 JUL TO 19 AUG 2020)
Зображення
Большая картинка: https://a.c-dn.net/b/1DW5dC/gold-price- ... g.full.png
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 22:23

За 7 месяцев с/х производство снизилось на 11,2%. В июне падение превышало 60%, а июль несколько поправил ситуацию, но накопительная динамика к прошлому году все еще резко отрицательная.

Зображення

Кто из специалистов знает - есть ли в этом сезоне задержки по сбору урожая, которые могли бы объяснить столь значимые статистические различия, или все объясняется проще - на 11% (плюс-минус) в этом году ниже урожайность?

http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/08/100.pdf
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 22:30

  zРадио написав:За 7 месяцев с/х производство обвалилось на 11,2%. В июне падение превышало 60%, а июль несколько поправил ситуацию, но накопительная динамика к прошлому году все еще резко отрицательная.
Зображення
Кто из специалистов знает - есть ли в этом сезоне задержки по сбору урожая, которые могли бы объяснить столь значимые статистические различия, или все объясняется проще - на 12% (плюс-минус) в этом году ниже урожайность?
http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/08/100.pdf

Охри по результатам 6 месяцев гутарил об обоих факторах, особенно первом.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty
Starikan
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