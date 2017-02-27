Добрый вечер.
Вечернее Запорожье.
Прием 27.46-Продажа 27.74.
Еще и Долярчик из "гнезда вылет"...... Начальника таможни сняли , Академик Патон умер еще....
...что то все нехорошо складывается .
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 19 сер, 2020 20:52
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Добрый вечер.
Вечернее Запорожье.
Прием 27.46-Продажа 27.74.
Еще и Долярчик из "гнезда вылет"...... Начальника таможни сняли , Академик Патон умер еще....
...что то все нехорошо складывается .
Востаннє редагувалось холява в Сер 19 сер, 2020 21:18, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 19 сер, 2020 21:09
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Долярчик...ты кеды стираешь или трусы?
Додано: Сер 19 сер, 2020 21:26
Ура! наконецто Вы появились!
Пожалуста не ругайтесь покашто, а то недруги Вас опять закинут в бан.
Лучше расскажите нам что делали покупали долярчики или продавали или пополняли депо?
а то Вас забанили и теперь мы тут целую неделю в непонятке шо дальше делать?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Сер 19 сер, 2020 22:04
В общем-то не получилось. EUR\USD 1,1855
Как выше уже писали доллар стал укрепляться на открытии американской сессии.
Цены на золото тоже пошли вниз:
GOLD PRICE CHART: 1-HOUR TIME FRAME (26 JUL TO 19 AUG 2020)
Большая картинка:
Додано: Сер 19 сер, 2020 22:23
За 7 месяцев с/х производство снизилось на 11,2%. В июне падение превышало 60%, а июль несколько поправил ситуацию, но накопительная динамика к прошлому году все еще резко отрицательная.
Кто из специалистов знает - есть ли в этом сезоне задержки по сбору урожая, которые могли бы объяснить столь значимые статистические различия, или все объясняется проще - на 11% (плюс-минус) в этом году ниже урожайность?
Додано: Сер 19 сер, 2020 22:30
Охри по результатам 6 месяцев гутарил об обоих факторах, особенно первом.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty
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