Зараз, я тільки останню палету долярів в ангар завезу і трохи вам тут щось накнопаю
Не лякайтесь, скріни депо не буду кидати покищо
Ура! наконецто Вы появились! Пожалуста не ругайтесь покашто, а то недруги Вас опять закинут в бан. Лучше расскажите нам что делали покупали долярчики или продавали или пополняли депо? а то Вас забанили и теперь мы тут целую неделю в непонятке шо дальше делать?
За 7 месяцев с/х производство снизилось на 11,2%. В июне падение превышало 60%, а июль несколько поправил ситуацию, но накопительная динамика к прошлому году все еще резко отрицательная.
Кто из специалистов знает - есть ли в этом сезоне задержки по сбору урожая, которые могли бы объяснить столь значимые статистические различия, или все объясняется проще - на 11% (плюс-минус) в этом году ниже урожайность?
zРадио написав:За 7 месяцев с/х производство обвалилось на 11,2%. В июне падение превышало 60%, а июль несколько поправил ситуацию, но накопительная динамика к прошлому году все еще резко отрицательная. Кто из специалистов знает - есть ли в этом сезоне задержки по сбору урожая, которые могли бы объяснить столь значимые статистические различия, или все объясняется проще - на 12% (плюс-минус) в этом году ниже урожайность? http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/08/100.pdf
Охри по результатам 6 месяцев гутарил об обоих факторах, особенно первом.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty
zРадио написав:За 7 месяцев с/х производство обвалилось на 11,2%. Кто из специалистов знает - есть ли в этом сезоне задержки по сбору урожая, которые могли бы объяснить столь значимые статистические различия, или все объясняется проще - на 12% (плюс-минус) в этом году ниже урожайность? http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/08/100.pdf
Охри по результатам 6 месяцев гутарил об обоих факторах, особенно первом.
На юге много сгорело из-за жары/засухи. Кверти говорил об этом здесь.
Я про це писав ще 2 тиждні потому, мої вітання другу Кверті, і сьогодні попереджав, але, але-дивимось на рішення ФРС. Хоча мені здається, що нічого такого вони не змінять. Але долари, які кидали з гелікоптерів вже починають вертатися до свого хазяїна, тому щоб там ФРС не вирішив, а долар почне зміцнюватися, як до євро так і до золота, наступний тиждень. А далі треба подивитись.
с/х это уровнение со многими не известными - можно меньше засеять, может быть жара или дождь, можно выращивать вместо марковок картоху никто ничего не знает шо там происходит будет не хватать чеснока или картохи - то быстро на неё взлятят цены и спекулянты-экспортёры быстренько организуют экспорт пока в супермаркетах вроде даже персики украинские попадаются т.е всё в ажуре
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства скоригувало прогнозоване виробництво зернових для всіх категорій господарств урожаю 2020 року у бік зменшення – із 72,1 млн тонн до близько 70 млн тонн.
"Погодні умови останніх тижнів спричинили або втрату потенційного врожаю кукурудзи, або суттєве його зниження. Якщо осінні погодні умови будуть сприятливими, урожай кукурудзи передбачається на рівні 35 млн тонн, а загальний урожай зерна – на рівні 70 млн тонн", – прокоментував заступник міністра Тарас Висоцький.
Найбільших за площею втрат потенційного урожаю кукурудзи зазнали Черкаська (133,8 тис. га), Одеська (33,5 тис. га) та Кіровоградська (21,3 тис. га) області. Разом із тим суттєве зниження врожайності спостерігається в Черкаській (234 тис. га), Кіровоградській (146,7 тис. га) та Полтавській (120,5 тис. га) областях. Загалом по всій території України орієнтовні втрати кукурудзи можуть скласти близько 2 млн тонн.
Так, прогноз урожаю кукурудзи із 37 млн тонн знижено до 35 млн тонн, отже, оновлений прогноз урожаю-2020 становить 70 млн тонн.