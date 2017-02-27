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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6248624962506251>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 253
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
67
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
124
Ніяких змін не очікую
17%
44
Всього голосів : 253
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 21:26

  Долярчик написав:Привіт, народ!
З святом Спаса!

Зараз, я тільки останню палету долярів в ангар завезу і трохи вам тут щось накнопаю :mrgreen:

Не лякайтесь, скріни депо не буду кидати :mrgreen: покищо :mrgreen:


Ура! наконецто Вы появились!
Пожалуста не ругайтесь покашто, а то недруги Вас опять закинут в бан.
Лучше расскажите нам что делали покупали долярчики или продавали или пополняли депо?
а то Вас забанили и теперь мы тут целую неделю в непонятке шо дальше делать?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 21:38

uaprofi


Круг подозреваемых увеличился .
холява
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 22:04

  flyman написав:дайош 1,2

В общем-то не получилось. EUR\USD 1,1855
Как выше уже писали доллар стал укрепляться на открытии американской сессии.

Цены на золото тоже пошли вниз:

GOLD PRICE CHART: 1-HOUR TIME FRAME (26 JUL TO 19 AUG 2020)
Зображення
Большая картинка: https://a.c-dn.net/b/1DW5dC/gold-price- ... g.full.png
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 22:23

За 7 месяцев с/х производство снизилось на 11,2%. В июне падение превышало 60%, а июль несколько поправил ситуацию, но накопительная динамика к прошлому году все еще резко отрицательная.

Зображення

Кто из специалистов знает - есть ли в этом сезоне задержки по сбору урожая, которые могли бы объяснить столь значимые статистические различия, или все объясняется проще - на 11% (плюс-минус) в этом году ниже урожайность?

http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/08/100.pdf
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 22:30

  zРадио написав:За 7 месяцев с/х производство обвалилось на 11,2%. В июне падение превышало 60%, а июль несколько поправил ситуацию, но накопительная динамика к прошлому году все еще резко отрицательная.
Зображення
Кто из специалистов знает - есть ли в этом сезоне задержки по сбору урожая, которые могли бы объяснить столь значимые статистические различия, или все объясняется проще - на 12% (плюс-минус) в этом году ниже урожайность?
http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/08/100.pdf

Охри по результатам 6 месяцев гутарил об обоих факторах, особенно первом.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 22:51

  Starikan написав:
  zРадио написав:За 7 месяцев с/х производство обвалилось на 11,2%.
Кто из специалистов знает - есть ли в этом сезоне задержки по сбору урожая, которые могли бы объяснить столь значимые статистические различия, или все объясняется проще - на 12% (плюс-минус) в этом году ниже урожайность?
http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/08/100.pdf

Охри по результатам 6 месяцев гутарил об обоих факторах, особенно первом.

На юге много сгорело из-за жары/засухи. Кверти говорил об этом здесь.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 22:55

  Patrick написав:Как выше уже писали доллар стал укрепляться на открытии американской сессии.

Цены на золото тоже пошли вниз:

GOLD PRICE CHART: 1-HOUR TIME FRAME (26 JUL TO 19 AUG 2020)
Зображення
Большая картинка: https://a.c-dn.net/b/1DW5dC/gold-price- ... g.full.png


Я про це писав ще 2 тиждні потому, мої вітання другу Кверті, і сьогодні попереджав, але, але-дивимось на рішення ФРС.
Хоча мені здається, що нічого такого вони не змінять.
Але долари, які кидали з гелікоптерів вже починають вертатися до свого хазяїна, тому щоб там ФРС не вирішив, а долар почне зміцнюватися, як до євро так і до золота, наступний тиждень.
А далі треба подивитись.
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 22:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

fler написав:На юге много сгорело из-за жары/засухи. Кверти говорил об этом здесь.


Високосный год, слава Богу, большинство живы и многие здоровы, и на том спасибо.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 23:01

zРадио

с/х это уровнение со многими не известными - можно меньше засеять, может быть жара или дождь, можно выращивать вместо марковок картоху
никто ничего не знает шо там происходит
будет не хватать чеснока или картохи - то быстро на неё взлятят цены и спекулянты-экспортёры быстренько организуют экспорт
пока в супермаркетах вроде даже персики украинские попадаются
т.е всё в ажуре
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 23:09

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства скоригувало прогнозоване виробництво зернових для всіх категорій господарств урожаю 2020 року у бік зменшення – із 72,1 млн тонн до близько 70 млн тонн.

"Погодні умови останніх тижнів спричинили або втрату потенційного врожаю кукурудзи, або суттєве його зниження. Якщо осінні погодні умови будуть сприятливими, урожай кукурудзи передбачається на рівні 35 млн тонн, а загальний урожай зерна – на рівні 70 млн тонн", – прокоментував заступник міністра Тарас Висоцький.

Найбільших за площею втрат потенційного урожаю кукурудзи зазнали Черкаська (133,8 тис. га), Одеська (33,5 тис. га) та Кіровоградська (21,3 тис. га) області. Разом із тим суттєве зниження врожайності спостерігається в Черкаській (234 тис. га), Кіровоградській (146,7 тис. га) та Полтавській (120,5 тис. га) областях. Загалом по всій території України орієнтовні втрати кукурудзи можуть скласти близько 2 млн тонн.

Так, прогноз урожаю кукурудзи із 37 млн тонн знижено до 35 млн тонн, отже, оновлений прогноз урожаю-2020 становить 70 млн тонн.

https://rubryka.com/2020/08/19/minekono ... ez-zasuhu/
Patrick
 
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