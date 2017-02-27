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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6248624962506251

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 253
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
67
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
124
Ніяких змін не очікую
17%
44
Всього голосів : 253
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 23:12

  uaprofi написав:zРадио

с/х это уровнение со многими не известными - можно меньше засеять, может быть жара или дождь, можно выращивать вместо марковок картоху
никто ничего не знает шо там происходит
будет не хватать чеснока или картохи - то быстро на неё взлятят цены и спекулянты-экспортёры быстренько организуют экспорт
пока в супермаркетах вроде даже персики украинские попадаются
т.е всё в ажуре


Я не про бизнес-модель, не про стратегию и не про технологии - я конкретно про объем урожая этого года vs прошлого. Персики и остальное, что мы покупаем в супермаркетах - лишь небольшая доля того, что у нас выращивается в промышленных масштабах, поэтому такие оценки будут умозрительными. Статистика наводит на то, что урожай будет несколько ниже. Но, возможно, что в этом сезоне он просто снимается позже, и в августе мы "нагоним" - это смогут подсказать либо фермеры, либо аналитики рынка, глубоко погруженные в тему.

PS: простите за нескромный вопрос - почему так много орфографических ошибок? Форум финансовый, а не лингвистический, но читать все равно неприятно, вы уж не обижайтесь :)
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 23:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Patrick написав:Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства скоригувало прогнозоване виробництво зернових для всіх категорій господарств урожаю 2020 року у бік зменшення – із 72,1 млн тонн до близько 70 млн тонн.


Легко отделались.
Вот соседи пишут. Все понимают, что такое виноград для Молдовы.

По мнению специалистов виноградарских хозяйств страны, к концу второй декады августа есть все основания увеличить оценочный уровень потерь урожая текущего года примерно до 40% по сравнению с прошлогодним уровнем производства (112 тыс. тонн). Весной и в начале лета наиболее пессимистичные прогнозы предрекали сокращение урожая столового винограда на 20-30%.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 23:18

  uaprofi написав:
  Долярчик написав:Привіт, народ!
З святом Спаса!

Зараз, я тільки останню палету долярів в ангар завезу і трохи вам тут щось накнопаю :mrgreen:

Не лякайтесь, скріни депо не буду кидати :mrgreen: покищо :mrgreen:


Ура! наконецто Вы появились!
Пожалуста не ругайтесь покашто, а то недруги Вас опять закинут в бан.
Лучше расскажите нам что делали покупали долярчики или продавали или пополняли депо?
а то Вас забанили и теперь мы тут целую неделю в непонятке шо дальше делать?

Покищо чекаю закінчення депо, а там - побачимо, сказав сліпий! © :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 23:22

  zРадио написав:За 7 месяцев с/х производство снизилось на 11,2%. В июне падение превышало 60%, а июль несколько поправил ситуацию, но накопительная динамика к прошлому году все еще резко отрицательная.

Зображення

Кто из специалистов знает - есть ли в этом сезоне задержки по сбору урожая, которые могли бы объяснить столь значимые статистические различия, или все объясняется проще - на 11% (плюс-минус) в этом году ниже урожайность?

http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/08/100.pdf

Не специалист!
Днепропетровская область: зерновые минус 10-15% к прошлому году. Кукурузные кочаны толщиной с маркер- дождей нет давно. И даже если пойдёт завтра, то ситуацию глобально не изменит!
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 23:29

В Бессарабии на полях тоже все печально, кукуруза и подсолнух на сегодня чуть выше колена. Тут некоторые фермеры реально вешаются.
andrein
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 23:34

Повсеместное снижение депозитных ставок наталкивает на мысль что банки настолько расслабились кредитуя государство, что атрофировали свои кредитные отделы, и не в состоянии переварить тот объем ликвидности что есть. Чтобы дальше продолжать работать без напряга с государством надо привлекать гривневые ресурсы под 6-7%, в ближайшее время станет ясно получится ли это у банков. Самое смешное что эмиссия на первом этапе еще увеличит ликвидность банковской системе, потому что лишние деньги еще придавят депо ставки. А вот что будет дальше???? Уйдут эти деньги в потребление (как вариант заканчивается депозит ставки низкие клиент принимает решение не лонгировать а купить например авто или квартиру, пр. или уйдут в сбережение (валюта, золото, та же квартира которая может быть способом сбережения). Очень интересно посмотреть как оно будет, к сожалению вариантов развития много, и пока ломаю голову как на этом заработать
viy
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 23:55

  zРадио написав:Я не про бизнес-модель, не про стратегию и не про технологии - я конкретно про объем урожая этого года vs прошлого. Персики и остальное, что мы покупаем в супермаркетах - лишь небольшая доля того, что у нас выращивается в промышленных масштабах, поэтому такие оценки будут умозрительными. Статистика наводит на то, что урожай будет несколько ниже. Но, возможно, что в этом сезоне он просто снимается позже, и в августе мы "нагоним" - это смогут подсказать либо фермеры, либо аналитики рынка, глубоко погруженные в тему.

всё поспело в этом году раньше.
а то что не поспело и не созрело уже не выростит - это сх
это как тут писали про кукурузу по колено. хотя можно собирать початки и консервировать - там куча витаминов и баночка больше 50 грн стоит. но произвоством никто заниматься не хочет все хотят кэш за урожай
поэтому и рынок земли будут запускать в такой год
если же вдруг у селян вдруг будут деньги то и рынок земли немного сдвинут
Вы же всё и так хорощо сами понимаете)))


  zРадио написав:PS: простите за нескромный вопрос - почему так много орфографических ошибок? Форум финансовый, а не лингвистический, но читать все равно неприятно, вы уж не обижайтесь :)


у меня тройки в школе были поязыкам по пятибальной системе.
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 23:56

  viy написав:Повсеместное снижение депозитных ставок наталкивает на мысль что банки настолько расслабились кредитуя государство, что атрофировали свои кредитные отделы, и не в состоянии переварить тот объем ликвидности что есть. Чтобы дальше продолжать работать без напряга с государством надо привлекать гривневые ресурсы под 6-7%, в ближайшее время станет ясно получится ли это у банков. Самое смешное что эмиссия на первом этапе еще увеличит ликвидность банковской системе, потому что лишние деньги еще придавят депо ставки. А вот что будет дальше???? Уйдут эти деньги в потребление (как вариант заканчивается депозит ставки низкие клиент принимает решение не лонгировать а купить например авто или квартиру, пр. или уйдут в сбережение (валюта, золото, та же квартира которая может быть способом сбережения). Очень интересно посмотреть как оно будет, к сожалению вариантов развития много, и пока ломаю голову как на этом заработать

Сидеть на зеленом заборе и спокойно ждать следующего девала и всяких ништяков за полцены.
andrein
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 00:00

  andrein написав:Сидеть на зеленом заборе и спокойно ждать следующего девала и всяких ништяков за полцены.

как вариант - получим таки доллар по 20 грн.
ждуны...
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 00:01

  andrein написав:В Бессарабии на полях тоже все печально, кукуруза и подсолнух на сегодня чуть выше колена. Тут некоторые фермеры реально вешаются.


Да, Госстат тоже показывает наиболее печальную картину по Одесской области - падение на 47% к прошлому году. Зона рискованного земледелия, что поделаешь :oops: Точнее, что делать то известно - в мире и в более рискованных зонах умудряются собирать высокие урожаи, но на то необходимы огромные объемы дешевых и длинных денег...
zРадио
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