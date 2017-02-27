с/х это уровнение со многими не известными - можно меньше засеять, может быть жара или дождь, можно выращивать вместо марковок картоху никто ничего не знает шо там происходит будет не хватать чеснока или картохи - то быстро на неё взлятят цены и спекулянты-экспортёры быстренько организуют экспорт пока в супермаркетах вроде даже персики украинские попадаются т.е всё в ажуре
Я не про бизнес-модель, не про стратегию и не про технологии - я конкретно про объем урожая этого года vs прошлого. Персики и остальное, что мы покупаем в супермаркетах - лишь небольшая доля того, что у нас выращивается в промышленных масштабах, поэтому такие оценки будут умозрительными. Статистика наводит на то, что урожай будет несколько ниже. Но, возможно, что в этом сезоне он просто снимается позже, и в августе мы "нагоним" - это смогут подсказать либо фермеры, либо аналитики рынка, глубоко погруженные в тему.
PS: простите за нескромный вопрос - почему так много орфографических ошибок? Форум финансовый, а не лингвистический, но читать все равно неприятно, вы уж не обижайтесь
Patrick написав:Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства скоригувало прогнозоване виробництво зернових для всіх категорій господарств урожаю 2020 року у бік зменшення – із 72,1 млн тонн до близько 70 млн тонн.
Легко отделались. Вот соседи пишут. Все понимают, что такое виноград для Молдовы.
По мнению специалистов виноградарских хозяйств страны, к концу второй декады августа есть все основания увеличить оценочный уровень потерь урожая текущего года примерно до 40% по сравнению с прошлогодним уровнем производства (112 тыс. тонн). Весной и в начале лета наиболее пессимистичные прогнозы предрекали сокращение урожая столового винограда на 20-30%.
Зараз, я тільки останню палету долярів в ангар завезу і трохи вам тут щось накнопаю
Не лякайтесь, скріни депо не буду кидати покищо
Ура! наконецто Вы появились! Пожалуста не ругайтесь покашто, а то недруги Вас опять закинут в бан. Лучше расскажите нам что делали покупали долярчики или продавали или пополняли депо? а то Вас забанили и теперь мы тут целую неделю в непонятке шо дальше делать?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
zРадио написав:За 7 месяцев с/х производство снизилось на 11,2%. В июне падение превышало 60%, а июль несколько поправил ситуацию, но накопительная динамика к прошлому году все еще резко отрицательная.
Кто из специалистов знает - есть ли в этом сезоне задержки по сбору урожая, которые могли бы объяснить столь значимые статистические различия, или все объясняется проще - на 11% (плюс-минус) в этом году ниже урожайность?
Повсеместное снижение депозитных ставок наталкивает на мысль что банки настолько расслабились кредитуя государство, что атрофировали свои кредитные отделы, и не в состоянии переварить тот объем ликвидности что есть. Чтобы дальше продолжать работать без напряга с государством надо привлекать гривневые ресурсы под 6-7%, в ближайшее время станет ясно получится ли это у банков. Самое смешное что эмиссия на первом этапе еще увеличит ликвидность банковской системе, потому что лишние деньги еще придавят депо ставки. А вот что будет дальше???? Уйдут эти деньги в потребление (как вариант заканчивается депозит ставки низкие клиент принимает решение не лонгировать а купить например авто или квартиру, пр. или уйдут в сбережение (валюта, золото, та же квартира которая может быть способом сбережения). Очень интересно посмотреть как оно будет, к сожалению вариантов развития много, и пока ломаю голову как на этом заработать
zРадио написав:Я не про бизнес-модель, не про стратегию и не про технологии - я конкретно про объем урожая этого года vs прошлого. Персики и остальное, что мы покупаем в супермаркетах - лишь небольшая доля того, что у нас выращивается в промышленных масштабах, поэтому такие оценки будут умозрительными. Статистика наводит на то, что урожай будет несколько ниже. Но, возможно, что в этом сезоне он просто снимается позже, и в августе мы "нагоним" - это смогут подсказать либо фермеры, либо аналитики рынка, глубоко погруженные в тему.
всё поспело в этом году раньше. а то что не поспело и не созрело уже не выростит - это сх это как тут писали про кукурузу по колено. хотя можно собирать початки и консервировать - там куча витаминов и баночка больше 50 грн стоит. но произвоством никто заниматься не хочет все хотят кэш за урожай поэтому и рынок земли будут запускать в такой год если же вдруг у селян вдруг будут деньги то и рынок земли немного сдвинут Вы же всё и так хорощо сами понимаете)))
zРадио написав:PS: простите за нескромный вопрос - почему так много орфографических ошибок? Форум финансовый, а не лингвистический, но читать все равно неприятно, вы уж не обижайтесь
у меня тройки в школе были поязыкам по пятибальной системе.
viy написав:Повсеместное снижение депозитных ставок наталкивает на мысль что банки настолько расслабились кредитуя государство, что атрофировали свои кредитные отделы, и не в состоянии переварить тот объем ликвидности что есть. Чтобы дальше продолжать работать без напряга с государством надо привлекать гривневые ресурсы под 6-7%, в ближайшее время станет ясно получится ли это у банков. Самое смешное что эмиссия на первом этапе еще увеличит ликвидность банковской системе, потому что лишние деньги еще придавят депо ставки. А вот что будет дальше???? Уйдут эти деньги в потребление (как вариант заканчивается депозит ставки низкие клиент принимает решение не лонгировать а купить например авто или квартиру, пр. или уйдут в сбережение (валюта, золото, та же квартира которая может быть способом сбережения). Очень интересно посмотреть как оно будет, к сожалению вариантов развития много, и пока ломаю голову как на этом заработать
Сидеть на зеленом заборе и спокойно ждать следующего девала и всяких ништяков за полцены.
andrein написав:В Бессарабии на полях тоже все печально, кукуруза и подсолнух на сегодня чуть выше колена. Тут некоторые фермеры реально вешаются.
Да, Госстат тоже показывает наиболее печальную картину по Одесской области - падение на 47% к прошлому году. Зона рискованного земледелия, что поделаешь Точнее, что делать то известно - в мире и в более рискованных зонах умудряются собирать высокие урожаи, но на то необходимы огромные объемы дешевых и длинных денег...