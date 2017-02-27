Додано: Сер 19 сер, 2020 23:34

Повсеместное снижение депозитных ставок наталкивает на мысль что банки настолько расслабились кредитуя государство, что атрофировали свои кредитные отделы, и не в состоянии переварить тот объем ликвидности что есть. Чтобы дальше продолжать работать без напряга с государством надо привлекать гривневые ресурсы под 6-7%, в ближайшее время станет ясно получится ли это у банков. Самое смешное что эмиссия на первом этапе еще увеличит ликвидность банковской системе, потому что лишние деньги еще придавят депо ставки. А вот что будет дальше???? Уйдут эти деньги в потребление (как вариант заканчивается депозит ставки низкие клиент принимает решение не лонгировать а купить например авто или квартиру, пр. или уйдут в сбережение (валюта, золото, та же квартира которая может быть способом сбережения). Очень интересно посмотреть как оно будет, к сожалению вариантов развития много, и пока ломаю голову как на этом заработать