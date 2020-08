Додано: Чет 20 сер, 2020 00:11

viy

З власних спостережень: помітна тенденція до виходу з депозитів в нерухомість (первинна, вторинна). Ринок житлової нерухомості додатково підігрівають "гордиє кармільци всєх і вся" зі сходу.

В порівнянні з першим півріччям минулого року ціни зросли на 20-25% в у.о.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell