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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6249625062516252

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 253
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
67
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
124
Ніяких змін не очікую
17%
44
Всього голосів : 253
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 00:06

andrein
Ну осенью 30+ за бакс это однозначно, как дальше - посмотрим, думаю к зиме 35
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 00:09

  uaprofi написав:
  andrein написав:Сидеть на зеленом заборе и спокойно ждать следующего девала и всяких ништяков за полцены.

как вариант - получим таки доллар по 20 грн.
ждуны...

36,6 рухаємось туди, 20 це дефолт і відразу 50.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 00:10

  zРадио написав:
  andrein написав:В Бессарабии на полях тоже все печально, кукуруза и подсолнух на сегодня чуть выше колена. Тут некоторые фермеры реально вешаются.


Да, Госстат тоже показывает наиболее печальную картину по Одесской области - падение на 47% к прошлому году. Зона рискованного земледелия, что поделаешь :oops: Точнее, что делать то известно - в мире и в более рискованных зонах умудряются собирать высокие урожаи, но на то необходимы огромные объемы дешевых и длинных денег...

Зоной рискованного земледелия Бессарабия стала в 90-х, когда все оросительные системы и насосные станции уехали в виде металлолома в Турцию. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 00:11

viy
З власних спостережень: помітна тенденція до виходу з депозитів в нерухомість (первинна, вторинна). Ринок житлової нерухомості додатково підігрівають "гордиє кармільци всєх і вся" зі сходу.
В порівнянні з першим півріччям минулого року ціни зросли на 20-25% в у.о.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 00:14

  centurionus написав:Ринок житлової нерухомості додатково підігрівають "гордиє кармільци всєх і вся" зі сходу.


Такая глупая глупость, что я аж начал судорожно проверять - не открыл ли случайно архив ветки за 2014-2015 гг :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 00:20

  Trast написав:
  uaprofi написав:
  andrein написав:Сидеть на зеленом заборе и спокойно ждать следующего девала и всяких ништяков за полцены.

как вариант - получим таки доллар по 20 грн.
ждуны...

36,6 рухаємось туди, 20 це дефолт і відразу 50.

Падение переводов от заробитчан из-за короняжки плюс засуха в аграрной супердержаве могут больно ударить по гривне.
andrein
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 00:21

  zРадио написав:
  centurionus написав:Ринок житлової нерухомості додатково підігрівають "гордиє кармільци всєх і вся" зі сходу.


Такая глупая глупость, что я аж начал судорожно проверять - не открыл ли случайно архив ветки за 2014-2015 гг :mrgreen:

Це писали не тобі, альтернативно обдарованому. Постав мене в ігнор, не читай і не залишай свій послід.
Для нормальних людей додам: місяць тому продав одну з квартир мешканцю Донецька. І ще двоє потенційних покупців були звідти.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 00:25

  centurionus написав:Це писали не тобі, альтернативно обдарованому.


Это открытый форум, а не приват, невежа

  centurionus написав:місяць тому продав одну з квартир мешканцю Донецька. І ще двоє потенційних покупців були звідти.


Ого, целую одну квартиру - прям маркет-мейкер и тренд-сеттер. Твое личное дело, конечно, но я бы далекоидущих выводов на такой "выборке" не делал...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 01:15

  zРадио написав:
  centurionus написав:Це писали не тобі, альтернативно обдарованому.


Это открытый форум, а не приват, невежа

  centurionus написав:місяць тому продав одну з квартир мешканцю Донецька. І ще двоє потенційних покупців були звідти.


Ого, целую одну квартиру - прям маркет-мейкер и тренд-сеттер. Твое личное дело, конечно, но я бы далекоидущих выводов на такой "выборке" не делал...

Альтернативно обдарованим: в реальному світі є дружні/знайомі ріелтери, які можуть поділитися інформацією по профілю. Відкрию для тебе таємницю - більше однієї на рік квартири, яка перебуває у власності, продавати не варто (альтернативно обдарованим - можна й три). Є ще "переуступка" в новобудовах (там переселенці теж присутні).

Що продав ти? Собачу будку? 5 кГ старих книжок? 20 баксів "на хлєбушак"? Нирку? Схоже, там, де ти існуєш, не з'являються і не купують нічого навіть зневірені мешканці ордло.

Для нормальних людей довідково: багато "переселенців" знімають житло, тому що нема за що купити тут. Наявне там житло часто не продають з огляду на низькі ціни та надію повернутися. Спритніші продали все, що могли влітку-восени 2014 по відносно прийнятних цінах.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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