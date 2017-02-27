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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 20 сер, 2020 00:06
andrein
Ну осенью 30+ за бакс это однозначно, как дальше - посмотрим, думаю к зиме 35
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Додано: Чет 20 сер, 2020 00:09
uaprofi написав: andrein написав:
Сидеть на зеленом заборе и спокойно ждать следующего девала и всяких ништяков за полцены.
как вариант - получим таки доллар по 20 грн.
ждуны...
36,6 рухаємось туди, 20 це дефолт і відразу 50.
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Trast
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Додано: Чет 20 сер, 2020 00:10
zРадио написав: andrein написав:
В Бессарабии на полях тоже все печально, кукуруза и подсолнух на сегодня чуть выше колена. Тут некоторые фермеры реально вешаются.
Да, Госстат тоже показывает наиболее печальную картину по Одесской области - падение на 47% к прошлому году. Зона рискованного земледелия, что поделаешь
Точнее, что делать то известно - в мире и в более рискованных зонах умудряются собирать высокие урожаи, но на то необходимы огромные объемы дешевых и длинных денег...
Зоной рискованного земледелия Бессарабия стала в 90-х, когда все оросительные системы и насосные станции уехали в виде металлолома в Турцию.
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andrein
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Додано: Чет 20 сер, 2020 00:11
viy
З власних спостережень: помітна тенденція до виходу з депозитів в нерухомість (первинна, вторинна). Ринок житлової нерухомості додатково підігрівають "гордиє кармільци всєх і вся" зі сходу.
В порівнянні з першим півріччям минулого року ціни зросли на 20-25% в у.о.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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centurionus
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Додано: Чет 20 сер, 2020 00:14
centurionus написав:
Ринок житлової нерухомості додатково підігрівають "гордиє кармільци всєх і вся" зі сходу.
Такая глупая глупость, что я аж начал судорожно проверять - не открыл ли случайно архив ветки за 2014-2015 гг
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zРадио
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Додано: Чет 20 сер, 2020 00:20
Trast написав: uaprofi написав: andrein написав:
Сидеть на зеленом заборе и спокойно ждать следующего девала и всяких ништяков за полцены.
как вариант - получим таки доллар по 20 грн.
ждуны...
36,6 рухаємось туди, 20 це дефолт і відразу 50.
Падение переводов от заробитчан из-за короняжки плюс засуха в аграрной супердержаве могут больно ударить по гривне.
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andrein
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Додано: Чет 20 сер, 2020 00:21
zРадио написав: centurionus написав:
Ринок житлової нерухомості додатково підігрівають "гордиє кармільци всєх і вся" зі сходу.
Такая глупая глупость, что я аж начал судорожно проверять - не открыл ли случайно архив ветки за 2014-2015 гг
Це писали не тобі, альтернативно обдарованому. Постав мене в ігнор, не читай і не залишай свій послід.
Для нормальних людей додам: місяць тому продав одну з квартир мешканцю Донецька. І ще двоє потенційних покупців були звідти.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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centurionus
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Додано: Чет 20 сер, 2020 00:25
centurionus написав:
Це писали не тобі, альтернативно обдарованому.
Это открытый форум, а не приват, невежа
centurionus написав:
місяць тому продав одну з квартир мешканцю Донецька. І ще двоє потенційних покупців були звідти.
Ого, целую одну квартиру - прям маркет-мейкер и тренд-сеттер. Твое личное дело, конечно, но я бы далекоидущих выводов на такой "выборке" не делал...
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zРадио
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Додано: Чет 20 сер, 2020 01:15
zРадио написав: centurionus написав:
Це писали не тобі, альтернативно обдарованому.
Это открытый форум, а не приват, невежа
centurionus написав:
місяць тому продав одну з квартир мешканцю Донецька. І ще двоє потенційних покупців були звідти.
Ого, целую одну квартиру - прям маркет-мейкер и тренд-сеттер. Твое личное дело, конечно, но я бы далекоидущих выводов на такой "выборке" не делал...
Альтернативно обдарованим: в реальному світі є дружні/знайомі ріелтери, які можуть поділитися інформацією по профілю. Відкрию для тебе таємницю - більше однієї на рік квартири, яка перебуває у власності, продавати не варто (альтернативно обдарованим - можна й три). Є ще "переуступка" в новобудовах (там переселенці теж присутні).
Що продав ти? Собачу будку? 5 кГ старих книжок? 20 баксів "на хлєбушак"? Нирку? Схоже, там, де ти існуєш, не з'являються і не купують нічого навіть зневірені мешканці ордло.
Для нормальних людей довідково: багато "переселенців" знімають житло, тому що нема за що купити тут. Наявне там житло часто не продають з огляду на низькі ціни та надію повернутися. Спритніші продали все, що могли влітку-восени 2014 по відносно прийнятних цінах.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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