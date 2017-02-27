RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6249625062516252

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 253
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
67
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
124
Ніяких змін не очікую
17%
44
Всього голосів : 253
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 00:11

viy
З власних спостережень: помітна тенденція до виходу з депозитів в нерухомість (первинна, вторинна). Ринок житлової нерухомості додатково підігрівають "гордиє кармільци всєх і вся" зі сходу.
В порівнянні з першим півріччям минулого року ціни зросли на 20-25% в у.о.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
Повідомлень: 1374
З нами з: 07.10.09
Подякував: 298 раз.
Подякували: 356 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 00:14

  centurionus написав:Ринок житлової нерухомості додатково підігрівають "гордиє кармільци всєх і вся" зі сходу.


Такая глупая глупость, что я аж начал судорожно проверять - не открыл ли случайно архив ветки за 2014-2015 гг :mrgreen:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7174
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1260 раз.
Подякували: 2885 раз.
 
Профіль
6
5
3
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 00:20

  Trast написав:
  uaprofi написав:
  andrein написав:Сидеть на зеленом заборе и спокойно ждать следующего девала и всяких ништяков за полцены.

как вариант - получим таки доллар по 20 грн.
ждуны...

36,6 рухаємось туди, 20 це дефолт і відразу 50.

Падение переводов от заробитчан из-за короняжки плюс засуха в аграрной супердержаве могут больно ударить по гривне.
andrein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 697
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 08:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Доброго ранку, Україно!

В чарівному місті Лева, де Долярчик кожен день возить палети з долярчиками з ангару в ангар, куплених ще взимку пА 23,ХХ і ніхто тут під сумнів це не ставить, так як всі тут джентльмени і вірять на слово без пруфів :) курс долярчиків світиться такий 40/53

Гарного дня! :)

п. с.

Всі сьогодні очікують подальшого росту, а цікаво буде, якщо сьогодні розвернемось :mrgreen:
Востаннє редагувалось Долярчик в Чет 20 сер, 2020 08:51, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8507
З нами з: 19.10.15
Подякував: 528 раз.
Подякували: 564 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 08:51

  andrein написав:В Бессарабии на полях тоже все печально, кукуруза и подсолнух на сегодня чуть выше колена. Тут некоторые фермеры реально вешаются.

Цікава ситуація, а ось USDA репорт від 12 серпня пише, що буде зібрано більше кукурудзи:
Ukraine corn production is forecast higher, largely reflecting higher expected area.

https://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/wasde0820.pdf
change_pm
 
Повідомлень: 1851
З нами з: 03.02.16
Подякував: 56 раз.
Подякували: 404 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6249625062516252
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 716, 717, 718
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7171 1625779
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 сер, 2020 23:20
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1968, 1969, 1970
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19691 2461593
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 сер, 2020 22:03
Zebra
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 48, 49, 50
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
498 112777
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 сер, 2020 14:21
Ой+

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.