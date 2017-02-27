viy З власних спостережень: помітна тенденція до виходу з депозитів в нерухомість (первинна, вторинна). Ринок житлової нерухомості додатково підігрівають "гордиє кармільци всєх і вся" зі сходу. В порівнянні з першим півріччям минулого року ціни зросли на 20-25% в у.о.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
В чарівному місті Лева, де Долярчик кожен день возить палети з долярчиками з ангару в ангар, куплених ще взимку пА 23,ХХ і ніхто тут під сумнів це не ставить, так як всі тут джентльмени і вірять на слово без пруфів курс долярчиків світиться такий 40/53
Гарного дня!
п. с.
Всі сьогодні очікують подальшого росту, а цікаво буде, якщо сьогодні розвернемось
Востаннє редагувалось Долярчик в Чет 20 сер, 2020 08:51, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!