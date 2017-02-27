Падение переводов от заробитчан из-за короняжки плюс засуха в аграрной супердержаве могут больно ударить по гривне.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 20 сер, 2020 00:20
Падение переводов от заробитчан из-за короняжки плюс засуха в аграрной супердержаве могут больно ударить по гривне.
Додано: Чет 20 сер, 2020 08:50
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Доброго ранку, Україно!
В чарівному місті Лева, де Долярчик кожен день возить палети з долярчиками з ангару в ангар, куплених ще взимку пА 23,ХХ і ніхто тут під сумнів це не ставить, так як всі тут джентльмени і вірять на слово без пруфів курс долярчиків світиться такий 40/53
Гарного дня!
п. с.
Всі сьогодні очікують подальшого росту, а цікаво буде, якщо сьогодні розвернемось
Востаннє редагувалось Долярчик в Чет 20 сер, 2020 08:51, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 20 сер, 2020 08:51
Цікава ситуація, а ось USDA репорт від 12 серпня пише, що буде зібрано більше кукурудзи:
Додано: Чет 20 сер, 2020 09:13
В портах Украины застряли суда в ожидании зерна.
Додано: Чет 20 сер, 2020 09:14
Сьогодні виплата (купон+тіло) ОВДП на 159М $
наступна велика (і остання цього місяця) виплата 26 серпня (1.6ММ Грн)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 20 сер, 2020 09:37
Доброе утро! Высоко продажу подняли )) Вчерашний вечерний укрепляж доллара на форексе многих озадачил.
9-25:
Харьков 27.52 - 27.59
Большинство курсов: 27.50 - 27.60 (ПОВ, опт), но уже есть оффера 27.65
Сумы 27.40 - 27.55..27.60
Полтава 27.45 - 27.55..27.58
Вчера утром: Харьков 27.38 - 27.47, Сумы 27.30 - 27.45, Полтава 27.30 - 27.43
Додано: Чет 20 сер, 2020 10:53
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Как-то рановато по росту курса стартанули, впереди ведь три выходных, крупный гос.праздник, нарид обычно наличную валюту немного сдает в эти дни. А потом сразу 25-го августа очередной ОВГЗ-аукцион, может поудачней предыдущего окажется. Вроде есть предпосылки чуток тормознуть ракету, но валютчики скорее только курс покупки снизят на выходных и всё.
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