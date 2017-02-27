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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6249625062516252

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 253
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
67
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
124
Ніяких змін не очікую
17%
44
Всього голосів : 253
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 00:20

  Trast написав:
  uaprofi написав:
  andrein написав:Сидеть на зеленом заборе и спокойно ждать следующего девала и всяких ништяков за полцены.

как вариант - получим таки доллар по 20 грн.
ждуны...

36,6 рухаємось туди, 20 це дефолт і відразу 50.

Падение переводов от заробитчан из-за короняжки плюс засуха в аграрной супердержаве могут больно ударить по гривне.
andrein
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 08:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Доброго ранку, Україно!

В чарівному місті Лева, де Долярчик кожен день возить палети з долярчиками з ангару в ангар, куплених ще взимку пА 23,ХХ і ніхто тут під сумнів це не ставить, так як всі тут джентльмени і вірять на слово без пруфів :) курс долярчиків світиться такий 40/53

Гарного дня! :)

п. с.

Всі сьогодні очікують подальшого росту, а цікаво буде, якщо сьогодні розвернемось :mrgreen:
Востаннє редагувалось Долярчик в Чет 20 сер, 2020 08:51, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 08:51

  andrein написав:В Бессарабии на полях тоже все печально, кукуруза и подсолнух на сегодня чуть выше колена. Тут некоторые фермеры реально вешаются.

Цікава ситуація, а ось USDA репорт від 12 серпня пише, що буде зібрано більше кукурудзи:
Ukraine corn production is forecast higher, largely reflecting higher expected area.

https://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/wasde0820.pdf
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 09:13

  change_pm написав:
  andrein написав:В Бессарабии на полях тоже все печально, кукуруза и подсолнух на сегодня чуть выше колена. Тут некоторые фермеры реально вешаются.

Цікава ситуація, а ось USDA репорт від 12 серпня пише, що буде зібрано більше кукурудзи:
Ukraine corn production is forecast higher, largely reflecting higher expected area.

https://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/wasde0820.pdf


В портах Украины застряли суда в ожидании зерна.
https://elevatorist.com/novosti/10848-v ... anii-zerna
andrein
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 09:14

Сьогодні виплата (купон+тіло) ОВДП на 159М $

наступна велика (і остання цього місяця) виплата 26 серпня (1.6ММ Грн)
+50грн !
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 09:37

  холява написав:Добрый вечер.
Вечернее Запорожье.
Прием 27.46-Продажа 27.74.

Доброе утро! Высоко продажу подняли )) Вчерашний вечерний укрепляж доллара на форексе многих озадачил.

9-25:
Харьков 27.52 - 27.59
Большинство курсов: 27.50 - 27.60 (ПОВ, опт), но уже есть оффера 27.65

Сумы 27.40 - 27.55..27.60
Полтава 27.45 - 27.55..27.58

Вчера утром: Харьков 27.38 - 27.47, Сумы 27.30 - 27.45, Полтава 27.30 - 27.43
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 10:33

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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 10:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Как-то рановато по росту курса стартанули, впереди ведь три выходных, крупный гос.праздник, нарид обычно наличную валюту немного сдает в эти дни. А потом сразу 25-го августа очередной ОВГЗ-аукцион, может поудачней предыдущего окажется. Вроде есть предпосылки чуток тормознуть ракету, но валютчики скорее только курс покупки снизят на выходных и всё.
Dobrofey
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 10:57

Dobrofey
Доллар в мире чуток подрос за 2 дня
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