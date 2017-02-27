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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 62496250625162526253>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 253
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
67
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
124
Ніяких змін не очікую
17%
44
Всього голосів : 253
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 09:37

  холява написав:Добрый вечер.
Вечернее Запорожье.
Прием 27.46-Продажа 27.74.

Доброе утро! Высоко продажу подняли )) Вчерашний вечерний укрепляж доллара на форексе многих озадачил.

9-25:
Харьков 27.52 - 27.59
Большинство курсов: 27.50 - 27.60 (ПОВ, опт), но уже есть оффера 27.65

Сумы 27.40 - 27.55..27.60
Полтава 27.45 - 27.55..27.58

Вчера утром: Харьков 27.38 - 27.47, Сумы 27.30 - 27.45, Полтава 27.30 - 27.43
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 10:33

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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 10:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Как-то рановато по росту курса стартанули, впереди ведь три выходных, крупный гос.праздник, нарид обычно наличную валюту немного сдает в эти дни. А потом сразу 25-го августа очередной ОВГЗ-аукцион, может поудачней предыдущего окажется. Вроде есть предпосылки чуток тормознуть ракету, но валютчики скорее только курс покупки снизят на выходных и всё.
Dobrofey
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 10:57

Dobrofey
Доллар в мире чуток подрос за 2 дня
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 11:10

Уважаемые коллеги!

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Что ждать от евро и золота? Валютные качели

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С ув.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 11:40

Вышла информация по торгам на межбанке и наличном валютном рынке (белом) за вторник. Спрос-предложение в идеальном балансе, очевидно, что покупка Нацбанком во вторник почти 90 млн., при перевесе клиентского предложения всего в 7 млн. - это четкий индикатор нижней границы, которую НБУ обозначил: 27.3 грн. за доллар.

Четкого индикатора верхней границы пока нет.

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VALONI
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 11:49

  centurionus написав:viy
З власних спостережень: помітна тенденція до виходу з депозитів в нерухомість (первинна, вторинна). Ринок житлової нерухомості додатково підігрівають "гордиє кармільци всєх і вся" зі сходу.


Высокие налоги на недвижимость, космические тарифы на коммунальные услуги, регулирование цен на аренду и т.д. и т.п. Все это уже видится на горизонте, а чтото уже есть сейчас.

Вобщем реклама вложений в недвижимость выглядит как попытка загнать людей в недвижимость, чтобы потом можно было обирать их до гола :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 11:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А тим часом курс 45(48)/54(55)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 11:55

Аукціон з розміщення Німеччиною 30-річних облігацій, проведений в середу, привернув рекордний попит, при тому, що папери розміщувалися під негативну прибутковість.

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на газету Financial Times.

Міністерство фінансів ФРН запропонував інвесторам бонди на 1,5 млрд євро, а обсяг поданих заявок становив 3,6 млрд євро. Папери були розміщені під мінус 0,05% річних.

Для ринку Німеччини прибутковість держоблігацій нижче нуля в останні роки є нормою, проте в минулому уряд країни не завжди міг легко залучити інвесторів до участі в великих аукціонах з розміщення облігацій.
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 11:55

  Долярчик написав:А тим часом курс 45(48)/54(55)


55/75
Амвросий
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