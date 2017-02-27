Как-то рановато по росту курса стартанули, впереди ведь три выходных, крупный гос.праздник, нарид обычно наличную валюту немного сдает в эти дни. А потом сразу 25-го августа очередной ОВГЗ-аукцион, может поудачней предыдущего окажется. Вроде есть предпосылки чуток тормознуть ракету, но валютчики скорее только курс покупки снизят на выходных и всё.
Вышла информация по торгам на межбанке и наличном валютном рынке (белом) за вторник. Спрос-предложение в идеальном балансе, очевидно, что покупка Нацбанком во вторник почти 90 млн., при перевесе клиентского предложения всего в 7 млн. - это четкий индикатор нижней границы, которую НБУ обозначил: 27.3 грн. за доллар.
centurionus написав:viy З власних спостережень: помітна тенденція до виходу з депозитів в нерухомість (первинна, вторинна). Ринок житлової нерухомості додатково підігрівають "гордиє кармільци всєх і вся" зі сходу.
Высокие налоги на недвижимость, космические тарифы на коммунальные услуги, регулирование цен на аренду и т.д. и т.п. Все это уже видится на горизонте, а чтото уже есть сейчас.
Вобщем реклама вложений в недвижимость выглядит как попытка загнать людей в недвижимость, чтобы потом можно было обирать их до гола
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Аукціон з розміщення Німеччиною 30-річних облігацій, проведений в середу, привернув рекордний попит, при тому, що папери розміщувалися під негативну прибутковість.
Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на газету Financial Times.
Міністерство фінансів ФРН запропонував інвесторам бонди на 1,5 млрд євро, а обсяг поданих заявок становив 3,6 млрд євро. Папери були розміщені під мінус 0,05% річних.
Для ринку Німеччини прибутковість держоблігацій нижче нуля в останні роки є нормою, проте в минулому уряд країни не завжди міг легко залучити інвесторів до участі в великих аукціонах з розміщення облігацій.