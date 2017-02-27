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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 20 сер, 2020 12:00
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Чет 20 сер, 2020 12:13
Импортные ништяки за полцены вы не получите даже при курсе 100
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty
Додано: Чет 20 сер, 2020 12:15
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty
Додано: Чет 20 сер, 2020 12:16
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
20.08.2020......................27,4943
Доллар прибавил 18 копеек.
Открылись на 2 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. Сразу же начали плавно, но уверенно подниматься. К 11 выросли на 3.5 копейки. Спред сегодня играет интересно: уже к 10-20 сузились до рабочих 2 копеек, но через полчаса на полкопейки расширились, что совершенно нехарактерно для времени начала активных торгов. Похоже, покупатели не горят желанием брать дорого. После небольшой паузы возобновили движение вверх и за 25 минут прибавили 1.5 копейки. Спред все это время оставался шире обычного.
Справочный курс встретили котировками 27.5000 - 27.5250 (цифры могут еще корректироваться).
НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах выросли за счет операций казначейства. Совсем понемногу смягчили эффект рост объема суточных сертификатов и обналичка.
Во вторник объем валютного рынка вырос с 442.8 до 477.2 млн. Чистый спрос составил 386.7 млн, что значительно меньше, чем в понедельник. Объемы клиентских операций выросли до очень высоких значений, перевес предложения над спросом сохранялся, но стал значительно скромнее.
Действителен этот индикатор был только во вторник.
Додано: Чет 20 сер, 2020 12:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Чего курс то растёт?
Я то ждал па 26.хх
надо с графиками 2017 - 2018 годов сравнивать (под праздники задирают курс?) Но только не на 8 Марта!
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 20 сер, 2020 12:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 20 сер, 2020 12:21
Ну, капітальні гаражі і паркінги ще є Туди поки не добралися... Не реклама
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Чет 20 сер, 2020 12:25
Сибарит
Щиро дякую за оперативну інформацію
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Чет 20 сер, 2020 12:28
Re: Валютный рынок в контексте ДС
по индексу доллара: было и хуже намного раньше не раз
некоторые здесь хай подняли, что мол избавляйтесь от доллара, и на все в золото. А не зодно ли в золото, когда оно на хаях сейчас?
Додано: Чет 20 сер, 2020 12:34
Не думаю, что НБУ чаще, чем раз в неделю пересматривает свою позицию по ключевым вопросам. По многим вопросам это коллегиальный орган принятия решений, им надо собраться, посмотреть цифры, обсудить, и на основании всего принять решение.
Конечно, есть оперативное "тушение" пожара, но по корридору валютного рынка точно не чаще чем раз в неделю пересмотр.
Додано: Чет 20 сер, 2020 12:34
Легко, в прошлый девал 2014-2015 многие вещи в эпицентре продавали по старым ценам, т.к. у поставщиков связаны руки в изменении цен.
Потом автомобили в 2014 году многие в салонах были в гривнах и не поспевали за девальвацией.
И уже не говоря про новостройки в гривнах по 200-250 баксов за квадрат.
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