Додано: Чет 20 сер, 2020 12:00

zzzzzz написав: Доллар в мире чуток подрос за 2 дня Доллар в мире чуток подрос за 2 дня

In Bucks We Trust... In Bucks We Trust...

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell