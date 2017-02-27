Додано: Чет 20 сер, 2020 12:16

VALONI написав: это четкий индикатор нижней границы, которую НБУ обозначил: 27.3 грн. за доллар это четкий индикатор нижней границы, которую НБУ обозначил: 27.3 грн. за доллар

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0020.08.2020......................Доллар прибавил 18 копеек.Открылись на 2 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. Сразу же начали плавно, но уверенно подниматься. К 11 выросли на 3.5 копейки. Спред сегодня играет интересно: уже к 10-20 сузились до рабочих 2 копеек, но через полчаса на полкопейки расширились, что совершенно нехарактерно для времени начала активных торгов. Похоже, покупатели не горят желанием брать дорого. После небольшой паузы возобновили движение вверх и за 25 минут прибавили 1.5 копейки. Спред все это время оставался шире обычного.Справочный курс встретили котировками 27.5000 - 27.5250 (цифры могут еще корректироваться).НБУ вчера на рынок не выходил.Остатки на коррсчетах выросли за счет операций казначейства. Совсем понемногу смягчили эффект рост объема суточных сертификатов и обналичка.Во вторник объем валютного рынка вырос с 442.8 до 477.2 млн. Чистый спрос составил 386.7 млн, что значительно меньше, чем в понедельник. Объемы клиентских операций выросли до очень высоких значений, перевес предложения над спросом сохранялся, но стал значительно скромнее.Действителен этот индикатор был только во вторник.