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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6250625162526253>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 253
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
67
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
124
Ніяких змін не очікую
17%
44
Всього голосів : 253
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 12:00

  zzzzzz написав:Доллар в мире чуток подрос за 2 дня

In Bucks We Trust... :|
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 12:13

  andrein написав: Сидеть на зеленом заборе и спокойно ждать следующего девала и всяких ништяков за полцены.

Импортные ништяки за полцены вы не получите даже при курсе 100 :wink:
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 12:15

  75stasstas75 написав:andrein
Ну осенью 30+ за бакс это однозначно

Т.е. через пару недель ?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 12:16

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
20.08.2020......................27,4943
Доллар прибавил 18 копеек.
Открылись на 2 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. Сразу же начали плавно, но уверенно подниматься. К 11 выросли на 3.5 копейки. Спред сегодня играет интересно: уже к 10-20 сузились до рабочих 2 копеек, но через полчаса на полкопейки расширились, что совершенно нехарактерно для времени начала активных торгов. Похоже, покупатели не горят желанием брать дорого. После небольшой паузы возобновили движение вверх и за 25 минут прибавили 1.5 копейки. Спред все это время оставался шире обычного.
Справочный курс встретили котировками 27.5000 - 27.5250 (цифры могут еще корректироваться).

НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах выросли за счет операций казначейства. Совсем понемногу смягчили эффект рост объема суточных сертификатов и обналичка.

Во вторник объем валютного рынка вырос с 442.8 до 477.2 млн. Чистый спрос составил 386.7 млн, что значительно меньше, чем в понедельник. Объемы клиентских операций выросли до очень высоких значений, перевес предложения над спросом сохранялся, но стал значительно скромнее.

  VALONI написав:это четкий индикатор нижней границы, которую НБУ обозначил: 27.3 грн. за доллар

Действителен этот индикатор был только во вторник. :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 12:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чего курс то растёт?
Я то ждал па 26.хх
надо с графиками 2017 - 2018 годов сравнивать (под праздники задирают курс?) Но только не на 8 Марта!
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 20 сер, 2020 12:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 12:21

  Амвросий написав:
  centurionus написав:viy
З власних спостережень: помітна тенденція до виходу з депозитів в нерухомість (первинна, вторинна). Ринок житлової нерухомості додатково підігрівають "гордиє кармільци всєх і вся" зі сходу.


Высокие налоги на недвижимость, космические тарифы на коммунальные услуги, регулирование цен на аренду и т.д. и т.п. Все это уже видится на горизонте, а чтото уже есть сейчас.

Вобщем реклама вложений в недвижимость выглядит как попытка загнать людей в недвижимость, чтобы потом можно было обирать их до гола :)

Ну, капітальні гаражі і паркінги ще є :roll: Туди поки не добралися... Не реклама :wink:
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 12:25

Сибарит
Щиро дякую за оперативну інформацію :!:
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centurionus
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 12:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

по индексу доллара: было и хуже намного раньше не раз
некоторые здесь хай подняли, что мол избавляйтесь от доллара, и на все в золото. А не зодно ли в золото, когда оно на хаях сейчас?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 12:34

  Сибарит написав:Действителен этот индикатор был только во вторник. :)


Не думаю, что НБУ чаще, чем раз в неделю пересматривает свою позицию по ключевым вопросам. По многим вопросам это коллегиальный орган принятия решений, им надо собраться, посмотреть цифры, обсудить, и на основании всего принять решение.

Конечно, есть оперативное "тушение" пожара, но по корридору валютного рынка точно не чаще чем раз в неделю пересмотр.
VALONI
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 12:34

  Starikan написав:
  andrein написав: Сидеть на зеленом заборе и спокойно ждать следующего девала и всяких ништяков за полцены.

Импортные ништяки за полцены вы не получите даже при курсе 100 :wink:

Легко, в прошлый девал 2014-2015 многие вещи в эпицентре продавали по старым ценам, т.к. у поставщиков связаны руки в изменении цен.

Потом автомобили в 2014 году многие в салонах были в гривнах и не поспевали за девальвацией.

И уже не говоря про новостройки в гривнах по 200-250 баксов за квадрат.
Zebra
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