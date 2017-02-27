а не кажется ли вам, что цена на золото неадекватно выросла за последние 50 лет?
Это что? Доллар так девальвировал?
Или спекули нагнетаю цену на это презренный металл?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 20 сер, 2020 12:37
Re: Валютный рынок в контексте ДС
а не кажется ли вам, что цена на золото неадекватно выросла за последние 50 лет?
Это что? Доллар так девальвировал?
Или спекули нагнетаю цену на это презренный металл?
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 20 сер, 2020 12:41, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 20 сер, 2020 12:37
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Сейчас если индекс доллара отыграет хотя бы половину своего ослабления, то курс гривны может увидеть 28.50 и даже 29 - запросто. Но это не точно, корреляция не всегда работала.
Додано: Чет 20 сер, 2020 12:47
МБ резко в низ. По пидисят отменяется?
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин Судьбы, умножай успех.
Додано: Чет 20 сер, 2020 12:50
Додам, що великі постачальники побутової техніки практикували ввезення за рахунок кредитних коштів у гривні. "Старі" ціни в гривні трималися [непристойно] довго.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Чет 20 сер, 2020 12:58
зараз цього не буде, бо все уже просекли эту фишку.
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