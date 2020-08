Додано: Чет 20 сер, 2020 12:50

Zebra написав: Легко, в прошлый девал 2014-2015 многие вещи в эпицентре продавали по старым ценам, т.к. у поставщиков связаны руки в изменении цен.

Потом автомобили в 2014 году многие в салонах были в гривнах и не поспевали за девальвацией.

Додам, що великі постачальники побутової техніки практикували ввезення за рахунок кредитних коштів у гривні. "Старі" ціни в гривні трималися [непристойно] довго.

