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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6250625162526253

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 253
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
67
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
124
Ніяких змін не очікую
17%
44
Всього голосів : 253
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 12:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Зображення
а не кажется ли вам, что цена на золото неадекватно выросла за последние 50 лет?

Это что? Доллар так девальвировал?
Или спекули нагнетаю цену на это презренный металл?
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 20 сер, 2020 12:41, всього редагувалось 2 разів.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 12:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Сейчас если индекс доллара отыграет хотя бы половину своего ослабления, то курс гривны может увидеть 28.50 и даже 29 - запросто. Но это не точно, корреляция не всегда работала.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 12:47

МБ резко в низ. По пидисят отменяется?
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 12:50

  Zebra написав:Легко, в прошлый девал 2014-2015 многие вещи в эпицентре продавали по старым ценам, т.к. у поставщиков связаны руки в изменении цен.
Потом автомобили в 2014 году многие в салонах были в гривнах и не поспевали за девальвацией.
И уже не говоря про новостройки в гривнах по 200-250 баксов за квадрат.

Додам, що великі постачальники побутової техніки практикували ввезення за рахунок кредитних коштів у гривні. "Старі" ціни в гривні трималися [непристойно] довго.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 12:58

  centurionus написав:
  Zebra написав:Легко, в прошлый девал 2014-2015 многие вещи в эпицентре продавали по старым ценам, т.к. у поставщиков связаны руки в изменении цен.
Потом автомобили в 2014 году многие в салонах были в гривнах и не поспевали за девальвацией.
И уже не говоря про новостройки в гривнах по 200-250 баксов за квадрат.

Додам, що великі постачальники побутової техніки практикували ввезення за рахунок кредитних коштів у гривні. "Старі" ціни в гривні трималися [непристойно] довго.

зараз цього не буде, бо все уже просекли эту фишку.
Yuri_61
 
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