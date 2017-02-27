а не кажется ли вам, что цена на золото неадекватно выросла за последние 50 лет?
Это что? Доллар так девальвировал?
Или спекули нагнетаю цену на это презренный металл?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 20 сер, 2020 12:37
Re: Валютный рынок в контексте ДС
а не кажется ли вам, что цена на золото неадекватно выросла за последние 50 лет?
Это что? Доллар так девальвировал?
Или спекули нагнетаю цену на это презренный металл?
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 20 сер, 2020 12:41, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 20 сер, 2020 12:37
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Сейчас если индекс доллара отыграет хотя бы половину своего ослабления, то курс гривны может увидеть 28.50 и даже 29 - запросто. Но это не точно, корреляция не всегда работала.
Додано: Чет 20 сер, 2020 12:47
МБ резко в низ. По пидисят отменяется?
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин Судьбы, умножай успех.
Додано: Чет 20 сер, 2020 13:07
можете еще в Одессе сдать доллар по чем в Киеве продают)
27.50-27.54/27.63-27.65
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Чет 20 сер, 2020 13:31
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Трошки сповзаємо 40/49
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 20 сер, 2020 13:41
Тогда был дополнительный фактор - война.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty
Додано: Чет 20 сер, 2020 13:44
Прошедшая неделя была понятна как рельсы по которым ездишь каждый день, думаю штампы сыграли на курсовой пиле сильнее чем базисные факторы вызвавшие эти штампы. Дальше после праздников повысим з/п, ужесточим карантин в ряде регионов, на этом фоне только вверх.
P.S. Залейте полный бак сегодня, это сэкономит вам деньги и нервы на следующей неделе. Беларусь бастует, большая доля гсм оттуда, думаю агрохолдинги уже залиты под завязку, иначе у них могут возникнуть проблемы с уборкой
Додано: Чет 20 сер, 2020 13:48
На нашем садовом массиве (ок. 2000 садов, в черте города) грохочут Камазы, автокраны, бетоновозы. Маетки растут как грибы.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty
Додано: Чет 20 сер, 2020 13:56
Обычная попытка спекулянтов развести оленей, вы что впервые за МБ следите? Но, судя по всему, никакая армия баксодержателей, напаривающих всем якобы 30+ в ближайшее время, не смогли подогреть олений спрос до достаточного уровня Хоть сейчас и начинаются "20-е числа", но 26.ХХ я бы ждал уже осенью, за оставшиеся дни ниже 27 не успеем провалится, НБУ не даст.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Чет 20 сер, 2020 13:59
WTO сообщает о крупнейшем наряду с кризисом 2007-2009 гг обвале международной торговли - во 2-м квартале 2020-го ее объемы снизились на 18,6%. Наиболее пострадавшие сектора - автомобили и авиационные грузы. Менее пострадавшие - торговля продовольствием.
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