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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6251625262536254>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 253
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
67
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
124
Ніяких змін не очікую
17%
44
Всього голосів : 253
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 12:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Зображення
а не кажется ли вам, что цена на золото неадекватно выросла за последние 50 лет?

Это что? Доллар так девальвировал?
Или спекули нагнетаю цену на это презренный металл?
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 20 сер, 2020 12:41, всього редагувалось 2 разів.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 12:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Сейчас если индекс доллара отыграет хотя бы половину своего ослабления, то курс гривны может увидеть 28.50 и даже 29 - запросто. Но это не точно, корреляция не всегда работала.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 12:47

МБ резко в низ. По пидисят отменяется?
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 13:07

  proftpd66 написав:МБ резко в низ. По пидисят отменяется?

можете еще в Одессе сдать доллар по чем в Киеве продают)

27.50-27.54/27.63-27.65
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 13:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Трошки сповзаємо 40/49
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 13:41

  Zebra написав:
  Starikan написав:
  andrein написав: Сидеть на зеленом заборе и спокойно ждать следующего девала и всяких ништяков за полцены.
Импортные ништяки за полцены вы не получите даже при курсе 100 :wink:
Легко, в прошлый девал 2014-2015 многие вещи в эпицентре продавали по старым ценам, т.к. у поставщиков связаны руки в изменении цен.
Потом автомобили в 2014 году многие в салонах были в гривнах и не поспевали за девальвацией.
И уже не говоря про новостройки в гривнах по 200-250 баксов за квадрат.

Тогда был дополнительный фактор - война.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 13:44

Прошедшая неделя была понятна как рельсы по которым ездишь каждый день, думаю штампы сыграли на курсовой пиле сильнее чем базисные факторы вызвавшие эти штампы. Дальше после праздников повысим з/п, ужесточим карантин в ряде регионов, на этом фоне только вверх.

P.S. Залейте полный бак сегодня, это сэкономит вам деньги и нервы на следующей неделе. Беларусь бастует, большая доля гсм оттуда, думаю агрохолдинги уже залиты под завязку, иначе у них могут возникнуть проблемы с уборкой
viy
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 13:48

  centurionus написав:viy
З власних спостережень: помітна тенденція до виходу з депозитів в нерухомість (первинна, вторинна). Ринок житлової нерухомості додатково підігрівають "гордиє кармільци всєх і вся" зі сходу.
В порівнянні з першим півріччям минулого року ціни зросли на 20-25% в у.о.

На нашем садовом массиве (ок. 2000 садов, в черте города) грохочут Камазы, автокраны, бетоновозы. Маетки растут как грибы.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 13:56

  Yuri_61 написав:Чего курс то растёт?
Я то ждал па 26.хх
надо с графиками 2017 - 2018 годов сравнивать (под праздники задирают курс?) Но только не на 8 Марта!

Обычная попытка спекулянтов развести оленей, вы что впервые за МБ следите? Но, судя по всему, никакая армия баксодержателей, напаривающих всем якобы 30+ в ближайшее время, не смогли подогреть олений спрос до достаточного уровня :) Хоть сейчас и начинаются "20-е числа", но 26.ХХ я бы ждал уже осенью, за оставшиеся дни ниже 27 не успеем провалится, НБУ не даст.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 13:59

WTO сообщает о крупнейшем наряду с кризисом 2007-2009 гг обвале международной торговли - во 2-м квартале 2020-го ее объемы снизились на 18,6%. Наиболее пострадавшие сектора - автомобили и авиационные грузы. Менее пострадавшие - торговля продовольствием.

Зображення

https://www.wto.org/english/news_e/news ... ug20_e.htm
zРадио
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