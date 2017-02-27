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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6251625262536254

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 253
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
67
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
124
Ніяких змін не очікую
17%
44
Всього голосів : 253
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 14:13

  zРадио написав:WTO сообщает о крупнейшем наряду с кризисом 2007-2009 гг обвале международной торговли - ..

Угу
А балтийский индекс грузоперевозок находится на вполне привычном уровне
Чем торгуют то, люди добрые?
https://www.bloomberg.com/quote/BDIY:IND
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 14:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Дивина, та й годі)) Сусідські рублі, ліра девальвувала сьогодні на 0.6-0.8%, а ми на місці сьогодні, ще й відкат намічається. Завтра будемо наздоганяти?
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 14:35

  stryzhko написав:Дивина, та й годі)) Сусідські рублі, ліра девальвувала сьогодні на 0.6-0.8%, а ми на місці сьогодні, ще й відкат намічається. Завтра будемо наздоганяти?


Похоже наш клоун гарантировал фин.стервятникам летом 2019, что свои 18-30% долларовых они получат даже ценой экономического обрушения Украины. Потому мы не зависим ни от соседей, ни от мировых тенденций.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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