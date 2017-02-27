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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6252625362546255>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 255
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
67
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
125
Ніяких змін не очікую
18%
45
Всього голосів : 255
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 14:13

  zРадио написав:WTO сообщает о крупнейшем наряду с кризисом 2007-2009 гг обвале международной торговли - ..

Угу
А балтийский индекс грузоперевозок находится на вполне привычном уровне
Чем торгуют то, люди добрые?
https://www.bloomberg.com/quote/BDIY:IND
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 14:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Дивина, та й годі)) Сусідські рублі, ліра девальвувала сьогодні на 0.6-0.8%, а ми на місці сьогодні, ще й відкат намічається. Завтра будемо наздоганяти?
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 14:35

  stryzhko написав:Дивина, та й годі)) Сусідські рублі, ліра девальвувала сьогодні на 0.6-0.8%, а ми на місці сьогодні, ще й відкат намічається. Завтра будемо наздоганяти?


Похоже наш клоун гарантировал фин.стервятникам летом 2019, что свои 18-30% долларовых они получат даже ценой экономического обрушения Украины. Потому мы не зависим ни от соседей, ни от мировых тенденций.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 14:54

  Moneta написав:
  stryzhko написав:Дивина, та й годі)) Сусідські рублі, ліра девальвувала сьогодні на 0.6-0.8%, а ми на місці сьогодні, ще й відкат намічається. Завтра будемо наздоганяти?


Похоже наш клоун гарантировал фин.стервятникам летом 2019, что свои 18-30% долларовых они получат даже ценой экономического обрушения Украины. Потому мы не зависим ни от соседей, ни от мировых тенденций.


у меня была та же мысля в прошлом году :oops:
поскольку наша ..... экономика и дырявый бюджет просто не могут сгенерировать даже 15 % роста
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 14:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Якщо завтра вниз, то на вихідних, знову можна чергову "порцію" долярчиків прикупити.

ДумайТЕ! © :)

А тим часом, Лев намалював такий курс 40/48
Востаннє редагувалось Долярчик в Чет 20 сер, 2020 15:29, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 14:59

  Vitalych-new написав:
  Moneta написав:
  stryzhko написав:Дивина, та й годі)) Сусідські рублі, ліра девальвувала сьогодні на 0.6-0.8%, а ми на місці сьогодні, ще й відкат намічається. Завтра будемо наздоганяти?


Похоже наш клоун гарантировал фин.стервятникам летом 2019, что свои 18-30% долларовых они получат даже ценой экономического обрушения Украины. Потому мы не зависим ни от соседей, ни от мировых тенденций.


у меня была та же мысля в прошлом году :oops:
поскольку наша ..... экономика и дырявый бюджет просто не могут сгенерировать даже 15 % роста

Возможно внезапный приезд президента Швейцарии после назначения Шевченка както связан с этим. Но мы не скоро узнаем что заложил ЗЕ взамен на мнимую стабильность.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 15:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

14:27 На рынок с покупкой неожиданно вышел Национальный банк. Купил 20 млн. по 27,40 грн и ушел. На все ушло буквально 2-3 минуты.
=============================
делайте как Нацбанк ;)
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 15:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

yama написав:14:27 На рынок с покупкой неожиданно вышел Национальный банк. Купил 20 млн. по 27,40 грн и ушел. На все ушло буквально 2-3 минуты.
=============================
делайте как Нацбанк ;)
Любопытно, что по графику выглядит, как будто он вышел в 13:00
alter
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 15:13

  alter написав:
yama написав:14:27 На рынок с покупкой неожиданно вышел Национальный банк. Купил 20 млн. по 27,40 грн и ушел. На все ушло буквально 2-3 минуты.
=============================
делайте как Нацбанк ;)
Любопытно, что по графику выглядит, как будто он вышел в 13:00

ну запоздалый комментарий :oops:
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 15:15

  Yuri_61 написав:Зображення
а не кажется ли вам, что цена на золото неадекватно выросла за последние 50 лет?

Это что? Доллар так девальвировал?
Или спекули нагнетаю цену на это презренный металл?

Отмене золотого стандарта как раз 44 года.
Совпадение?
Не думаю :mrgreen:
UA
 
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