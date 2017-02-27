Додано: Чет 20 сер, 2020 14:35

stryzhko написав: Дивина, та й годі)) Сусідські рублі, ліра девальвувала сьогодні на 0.6-0.8%, а ми на місці сьогодні, ще й відкат намічається. Завтра будемо наздоганяти? Дивина, та й годі)) Сусідські рублі, ліра девальвувала сьогодні на 0.6-0.8%, а ми на місці сьогодні, ще й відкат намічається. Завтра будемо наздоганяти?



Похоже наш клоун гарантировал фин.стервятникам летом 2019, что свои 18-30% долларовых они получат даже ценой экономического обрушения Украины. Потому мы не зависим ни от соседей, ни от мировых тенденций. Похоже наш клоун гарантировал фин.стервятникам летом 2019, что свои 18-30% долларовых они получат даже ценой экономического обрушения Украины. Потому мы не зависим ни от соседей, ни от мировых тенденций.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.