stryzhko написав:Дивина, та й годі)) Сусідські рублі, ліра девальвувала сьогодні на 0.6-0.8%, а ми на місці сьогодні, ще й відкат намічається. Завтра будемо наздоганяти?
Похоже наш клоун гарантировал фин.стервятникам летом 2019, что свои 18-30% долларовых они получат даже ценой экономического обрушения Украины. Потому мы не зависим ни от соседей, ни от мировых тенденций.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
stryzhko написав:Дивина, та й годі)) Сусідські рублі, ліра девальвувала сьогодні на 0.6-0.8%, а ми на місці сьогодні, ще й відкат намічається. Завтра будемо наздоганяти?
Похоже наш клоун гарантировал фин.стервятникам летом 2019, что свои 18-30% долларовых они получат даже ценой экономического обрушения Украины. Потому мы не зависим ни от соседей, ни от мировых тенденций.
у меня была та же мысля в прошлом году поскольку наша ..... экономика и дырявый бюджет просто не могут сгенерировать даже 15 % роста
Востаннє редагувалось Долярчик в Чет 20 сер, 2020 15:29, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
stryzhko написав:Дивина, та й годі)) Сусідські рублі, ліра девальвувала сьогодні на 0.6-0.8%, а ми на місці сьогодні, ще й відкат намічається. Завтра будемо наздоганяти?
Похоже наш клоун гарантировал фин.стервятникам летом 2019, что свои 18-30% долларовых они получат даже ценой экономического обрушения Украины. Потому мы не зависим ни от соседей, ни от мировых тенденций.
у меня была та же мысля в прошлом году поскольку наша ..... экономика и дырявый бюджет просто не могут сгенерировать даже 15 % роста
Возможно внезапный приезд президента Швейцарии после назначения Шевченка както связан с этим. Но мы не скоро узнаем что заложил ЗЕ взамен на мнимую стабильность.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.