Додано: Чет 20 сер, 2020 16:10

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з..................20.08.2020............21.08.2020

дата розрахунку.................19.08.2020.............20.08.2020

Євро....................................32,6044..................32,5529

Долар США.........................27,316...................27,4812

После полудня гривна отыграла чуть более копейки.

Открылись на 2 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. Сразу же начали плавно, но уверенно подниматься. К 11 выросли на 3.5 копейки. Спред сегодня играет интересно: уже к 10-20 сузились до рабочих 2 копеек, но через полчаса на полкопейки расширились, что совершенно нехарактерно для времени начала активных торгов. Похоже, покупатели не горят желанием брать дорого. После небольшой паузы возобновили движение вверх и за 25 минут прибавили 1.5 копейки. Спред все это время оставался шире обычного.

Справочный курс встретили котировками 27.5000 - 27.5250.

Сразу после 12 опустились на копейку, вернув спред к привычным 2 копейкам. Это намекнуло продавцам, с утра выжидавшим лучшего курса, что пора перестать ждать. После небольшой паузы они продавили котировки вниз на 3.5 копейки. Это снижение оказалось значительно интенсивнее, чем рост в первой половине торгов. Вернулись почти на уровень открытия менее, чем за час. После этого наступило традиционное обеденное затишье. После обеда снижение продолжилось, чуть более, чем за час опустились на 6.5 копеек. Судя по небольшой разнице между справочным и официальным курсом при существенном снижении котировок, обороты во второй половине торгов были невелики.

Официальный курс встретили котировками 27.3900 - 27.4100. За день опустились на 6 копеек относительно открытия и на 4 копейки относительно вчерашнего закрытия.

Появилась информация о выходе после обеда НБУ с плановой покупкой, но она несколько противоречива, поэтому придется ждать подтверждения или опровержения до завтра.



Этот день в истории:

2019 - 25.1313 (-4) +235

2018 - 27.6967 (-20) -21



2017 - 25.4904 (0*)

2016 - 25.2624 (+9)

* После рабочей субботы.