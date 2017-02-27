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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6252625362546255

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 255
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
67
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
125
Ніяких змін не очікую
18%
45
Всього голосів : 255
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 15:17

  UA написав:
  Yuri_61 написав:Зображення
а не кажется ли вам, что цена на золото неадекватно выросла за последние 50 лет?

Это что? Доллар так девальвировал?
Или спекули нагнетаю цену на это презренный металл?

Отмене золотого стандарта как раз 44 года.
Совпадение?
Не думаю :mrgreen:

як перестали поклонятися Золотому Тільцю
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 15:27

https://news.finance.ua/ru/news/-/47686 ... emesyachno
UA всего за несколько сот тысяч евро и пять минут времени скажет, что "только поощряет лень". Зачем такие траты времени и денег?
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 15:32

  Долярчик написав:
А тим часом, Лев намалював такий купс 40/48

Такий курс малюють там,де на продаж і 20 баксів немає.Купіть,якщо можете,та в Одесі- мамі здасте з профітом ))) А про вниз,то можливо було б з початку вересня.Але не в цьому році
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 15:42

Пішла обратка по онлайнерам

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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 15:56

От маєте - хоч 10тис.дол. хоч 20тис. дол.
Зображення
Вже й дешевші є продажі!

Оголошення реальних/легальних обмінок!
...я ще три роки тому написав це:
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Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 16:10

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..................20.08.2020............21.08.2020
дата розрахунку.................19.08.2020.............20.08.2020
Євро....................................32,6044..................32,5529
Долар США.........................27,316...................27,4812
После полудня гривна отыграла чуть более копейки.
Открылись на 2 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. Сразу же начали плавно, но уверенно подниматься. К 11 выросли на 3.5 копейки. Спред сегодня играет интересно: уже к 10-20 сузились до рабочих 2 копеек, но через полчаса на полкопейки расширились, что совершенно нехарактерно для времени начала активных торгов. Похоже, покупатели не горят желанием брать дорого. После небольшой паузы возобновили движение вверх и за 25 минут прибавили 1.5 копейки. Спред все это время оставался шире обычного.
Справочный курс встретили котировками 27.5000 - 27.5250.
Сразу после 12 опустились на копейку, вернув спред к привычным 2 копейкам. Это намекнуло продавцам, с утра выжидавшим лучшего курса, что пора перестать ждать. После небольшой паузы они продавили котировки вниз на 3.5 копейки. Это снижение оказалось значительно интенсивнее, чем рост в первой половине торгов. Вернулись почти на уровень открытия менее, чем за час. После этого наступило традиционное обеденное затишье. После обеда снижение продолжилось, чуть более, чем за час опустились на 6.5 копеек. Судя по небольшой разнице между справочным и официальным курсом при существенном снижении котировок, обороты во второй половине торгов были невелики.
Официальный курс встретили котировками 27.3900 - 27.4100. За день опустились на 6 копеек относительно открытия и на 4 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Появилась информация о выходе после обеда НБУ с плановой покупкой, но она несколько противоречива, поэтому придется ждать подтверждения или опровержения до завтра.

Этот день в истории:
2019 - 25.1313 (-4) +235
2018 - 27.6967 (-20) -21

2017 - 25.4904 (0*)
2016 - 25.2624 (+9)
* После рабочей субботы.
Сибарит
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