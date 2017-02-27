як перестали поклонятися Золотому Тільцю
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 20 сер, 2020 15:17
як перестали поклонятися Золотому Тільцю
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Чет 20 сер, 2020 15:27
https://news.finance.ua/ru/news/-/47686 ... emesyachno
UA всего за несколько сот тысяч евро и пять минут времени скажет, что "только поощряет лень". Зачем такие траты времени и денег?
Додано: Чет 20 сер, 2020 15:32
Такий курс малюють там,де на продаж і 20 баксів немає.Купіть,якщо можете,та в Одесі- мамі здасте з профітом ))) А про вниз,то можливо було б з початку вересня.Але не в цьому році
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
Додано: Чет 20 сер, 2020 15:42
Пішла обратка по онлайнерам
Юнекс онлайн 27.44 (після 27.55)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 20 сер, 2020 15:56
От маєте - хоч 10тис.дол. хоч 20тис. дол.
Вже й дешевші є продажі!
Оголошення реальних/легальних обмінок!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 20 сер, 2020 16:10
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..................20.08.2020............21.08.2020
дата розрахунку.................19.08.2020.............20.08.2020
Євро....................................32,6044..................32,5529
Долар США.........................27,316...................27,4812
После полудня гривна отыграла чуть более копейки.
Открылись на 2 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. Сразу же начали плавно, но уверенно подниматься. К 11 выросли на 3.5 копейки. Спред сегодня играет интересно: уже к 10-20 сузились до рабочих 2 копеек, но через полчаса на полкопейки расширились, что совершенно нехарактерно для времени начала активных торгов. Похоже, покупатели не горят желанием брать дорого. После небольшой паузы возобновили движение вверх и за 25 минут прибавили 1.5 копейки. Спред все это время оставался шире обычного.
Справочный курс встретили котировками 27.5000 - 27.5250.
Сразу после 12 опустились на копейку, вернув спред к привычным 2 копейкам. Это намекнуло продавцам, с утра выжидавшим лучшего курса, что пора перестать ждать. После небольшой паузы они продавили котировки вниз на 3.5 копейки. Это снижение оказалось значительно интенсивнее, чем рост в первой половине торгов. Вернулись почти на уровень открытия менее, чем за час. После этого наступило традиционное обеденное затишье. После обеда снижение продолжилось, чуть более, чем за час опустились на 6.5 копеек. Судя по небольшой разнице между справочным и официальным курсом при существенном снижении котировок, обороты во второй половине торгов были невелики.
Официальный курс встретили котировками 27.3900 - 27.4100. За день опустились на 6 копеек относительно открытия и на 4 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Появилась информация о выходе после обеда НБУ с плановой покупкой, но она несколько противоречива, поэтому придется ждать подтверждения или опровержения до завтра.
Этот день в истории:
2019 - 25.1313 (-4) +235
2018 - 27.6967 (-20) -21
2017 - 25.4904 (0*)
2016 - 25.2624 (+9)
* После рабочей субботы.
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