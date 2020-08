Додано: Чет 20 сер, 2020 17:10

почитайте педивикию - я не буду копипастить. baltic dry index

если вкратце - то это опережающий индикатор производственной активности.

Я не стыжусь чего-то не знать, в отличие от некоторыхТем более - синтетического индекса, коих десятки тысяч... А та же педивикия весьма однозначно говорит об отсутствии предсказательной ценности этого BDI:on 20 May 2008, the index reached its record high level since its introduction in 1985, reaching 11,793 points. Half a year later, on 5 December 2008, the index had dropped by 94%, to 663 points, the lowest since 1986; though by 4 February 2009 it had recovered a little lost ground, back to 1,316.