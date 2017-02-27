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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 20 сер, 2020 17:30
zРадио написав:
.. А та же педивикия весьма однозначно говорит об отсутствии предсказательной ценности этого BDI:
тем не менее, несмотря на исключения (по разным причинам - то нефть резко подешевела, то финансовый кризис накрыл), это один из реальных индикаторов состояния мировой экономики. Пользуйтесь. Мне когда-то Сережа Егишянц подсказал - а это уровень
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Додано: Чет 20 сер, 2020 17:34
sequence написав: zРадио написав:
.. А та же педивикия весьма однозначно говорит об отсутствии предсказательной ценности этого BDI:
тем не менее, несмотря на исключения (по разным причинам - то нефть резко подешевела, то финансовый кризис накрыл), это один из реальных индикаторов состояния мировой экономики. Пользуйтесь. Мне когда-то Сережа Егишянц подсказал - а это уровень
Спасибо!
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zРадио
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Додано: Чет 20 сер, 2020 18:10
Сибарит написав:
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..................20.08.2020............21.08.2020
дата розрахунку.................19.08.2020.............20.08.2020
Євро....................................32,6044..................32,5529
Долар США.........................27,316...................27,4812
Сегодня НБУ не мог ничего покупать, потому что официальный курс на сегодня был 27.316, а на межбанке ниже 27,35 не продавали. Но зато завтра, НБУ с чистой совестью может выгрести все, что ниже 27,48.
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