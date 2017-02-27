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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 20 сер, 2020 17:30
zРадио написав:
.. А та же педивикия весьма однозначно говорит об отсутствии предсказательной ценности этого BDI:
тем не менее, несмотря на исключения (по разным причинам - то нефть резко подешевела, то финансовый кризис накрыл), это один из реальных индикаторов состояния мировой экономики. Пользуйтесь. Мне когда-то Сережа Егишянц подсказал - а это уровень
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Додано: Чет 20 сер, 2020 17:34
sequence написав: zРадио написав:
.. А та же педивикия весьма однозначно говорит об отсутствии предсказательной ценности этого BDI:
тем не менее, несмотря на исключения (по разным причинам - то нефть резко подешевела, то финансовый кризис накрыл), это один из реальных индикаторов состояния мировой экономики. Пользуйтесь. Мне когда-то Сережа Егишянц подсказал - а это уровень
Спасибо!
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zРадио
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Додано: Чет 20 сер, 2020 18:10
Сибарит написав:
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..................20.08.2020............21.08.2020
дата розрахунку.................19.08.2020.............20.08.2020
Євро....................................32,6044..................32,5529
Долар США.........................27,316...................27,4812
Сегодня НБУ не мог ничего покупать, потому что официальный курс на сегодня был 27.316, а на межбанке ниже 27,35 не продавали. Но зато завтра, НБУ с чистой совестью может выгрести все, что ниже 27,48.
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VALONI
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Додано: Чет 20 сер, 2020 19:19
идёт обычная предпраздничная суета на межбанке.
вся прелесть курса будет сразу после праздников.
могут курс резко поднять в пятницу под концовку торгов, что бы народ не расслаблялся на праздниках. а менялы за выходные его раскрутят к отметке 27,9.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 20 сер, 2020 19:37
Був сьогодні місцями прийом по 27,50 (підняли на короткий час з ранкових 27,45).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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centurionus
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Додано: Чет 20 сер, 2020 19:56
centurionus написав:
Був сьогодні місцями прийом по 27,50 (підняли на короткий час з ранкових 27,45).
Подивився на сьогодняшню історію.. В Харкові судячи з валютних аукціонів був прийом 27.59(60) і навіть 27.64 проскакувало.
PS. Зазвичай я аукціони не дивлюсь. В обзорах тільки ПОВ.
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Patrick
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Додано: Чет 20 сер, 2020 20:04
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Чет 20 сер, 2020 20:59
Patrick написав: centurionus написав:
Був сьогодні місцями прийом по 27,50 (підняли на короткий час з ранкових 27,45).
Подивився на сьогодняшню історію.. В Харкові судячи з валютних аукціонів був прийом 27.59(60) і навіть 27.64 проскакувало.
PS. Зазвичай я аукціони не дивлюсь. В обзорах тільки ПОВ.
Може, Робіни Гуди якісь
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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centurionus
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Додано: Чет 20 сер, 2020 21:28
centurionus написав:
Може, Робіни Гуди якісь
Та ні. Скоріш за все помилка оператора, переплутав купівлю і продаж. А от курс прийому 27.60 гарантовано був, подивився телеграм-канал однієї з обмінок.
Відплюсував вам за курс. Дуже схоже на курс в Полтаві, може я помиляюсь
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Patrick
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