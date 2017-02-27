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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 21 сер, 2020 00:44
В июле розничная торговля ожила. Посмотрим, закрепится ли тренд в августе, или рост сформировал отложенный за карантин спрос...http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/08/101.pdf
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