Игорь Алексеевич написав:идёт обычная предпраздничная суета на межбанке. вся прелесть курса будет сразу после праздников. могут курс резко поднять в пятницу под концовку торгов, что бы народ не расслаблялся на праздниках. а менялы за выходные его раскрутят к отметке 27,9.
Заседание Райфайзен банк анала когда ? 9 Сентября. Там говорят что все дивиденды хотят вывести за границу сразу 5 млрд грн.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин Судьбы, умножай успех.