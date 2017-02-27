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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6254625562566257

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 255
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
67
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
125
Ніяких змін не очікую
18%
45
Всього голосів : 255
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 00:44

В июле розничная торговля ожила. Посмотрим, закрепится ли тренд в августе, или рост сформировал отложенный за карантин спрос...

Зображення

http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/08/101.pdf
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 08:55

  Игорь Алексеевич написав:идёт обычная предпраздничная суета на межбанке.
вся прелесть курса будет сразу после праздников.
могут курс резко поднять в пятницу под концовку торгов, что бы народ не расслаблялся на праздниках. а менялы за выходные его раскрутят к отметке 27,9.


Заседание Райфайзен банк анала когда ? 9 Сентября. Там говорят что все дивиденды хотят вывести за границу сразу 5 млрд грн.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 09:37

Утренние курсы, 9-27:

Харьков 27.43 - 27.49,
диапазон котировок наличного доллара: 27.40..27.43 - 27.49..27.53 (ПОВ, опт)

Сумы 27.35..27.40 - 27.50
Полтава 27.37 - 27.49

Вчера утром: Харьков 27.52 - 27.59, Сумы 27.40 - 27.55, Полтава 27.45 - 27.55
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