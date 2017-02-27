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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6254625562566257

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 255
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
67
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
125
Ніяких змін не очікую
18%
45
Всього голосів : 255
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 00:44

В июле розничная торговля ожила. Посмотрим, закрепится ли тренд в августе, или рост сформировал отложенный за карантин спрос...

Зображення

http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/08/101.pdf
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 09:37

Утренние курсы, 9-27:

Харьков 27.43 - 27.49,
диапазон котировок наличного доллара: 27.40..27.43 - 27.49..27.53 (ПОВ, опт)

Сумы 27.35..27.40 - 27.50
Полтава 27.37 - 27.49

Вчера утром: Харьков 27.52 - 27.59, Сумы 27.40 - 27.55, Полтава 27.45 - 27.55
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 09:59

жарко уже с утра 8)

27.30-27.40/27.45-27.50
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 10:42

Ничего особенного

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Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 11:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В чарівному місті Лева курси....
- а, і так кажете, що нікому це не потрібно, то й не буду 8)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 11:18

  Долярчик написав:В чарівному місті Лева курси....
- а, і так кажете, що нікому це не потрібно, то й не буду 8)


Долярчик, Ви ще в ясельній групі?
Ірина_
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