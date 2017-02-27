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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 21 сер, 2020 00:44
В июле розничная торговля ожила. Посмотрим, закрепится ли тренд в августе, или рост сформировал отложенный за карантин спрос...
Додано: П'ят 21 сер, 2020 09:37
Утренние курсы, 9-27:
Харьков 27.43 - 27.49,
диапазон котировок наличного доллара: 27.40..27.43 - 27.49..27.53 (ПОВ, опт)
Сумы 27.35..27.40 - 27.50
Полтава 27.37 - 27.49
Вчера утром: Харьков 27.52 - 27.59, Сумы 27.40 - 27.55, Полтава 27.45 - 27.55
Додано: П'ят 21 сер, 2020 09:59
жарко уже с утра
27.30-27.40/27.45-27.50
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: П'ят 21 сер, 2020 11:16
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В чарівному місті Лева курси....
- а, і так кажете, що нікому це не потрібно, то й не буду
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 21 сер, 2020 11:18
Долярчик, Ви ще в ясельній групі?
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