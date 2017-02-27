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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6255625662576258>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 255
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
67
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
125
Ніяких змін не очікую
18%
45
Всього голосів : 255
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 00:44

В июле розничная торговля ожила. Посмотрим, закрепится ли тренд в августе, или рост сформировал отложенный за карантин спрос...

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http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/08/101.pdf
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 09:37

Утренние курсы, 9-27:

Харьков 27.43 - 27.49,
диапазон котировок наличного доллара: 27.40..27.43 - 27.49..27.53 (ПОВ, опт)

Сумы 27.35..27.40 - 27.50
Полтава 27.37 - 27.49

Вчера утром: Харьков 27.52 - 27.59, Сумы 27.40 - 27.55, Полтава 27.45 - 27.55
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 09:59

жарко уже с утра 8)

27.30-27.40/27.45-27.50
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 10:42

Ничего особенного

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Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 11:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

:arrow:
Востаннє редагувалось Долярчик в П'ят 21 сер, 2020 12:13, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 11:18

  Долярчик написав:В чарівному місті Лева курси....
- а, і так кажете, що нікому це не потрібно, то й не буду 8)


Долярчик, Ви ще в ясельній групі?
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 11:30

Сегодня у НБУ нет вчерашней планки в 27.31 и будет интересно посмотреть на уровни покупок, если они будут, конечно. Пока что прослеживается четкая цель держать уровень 27.30 - 27.35 и выкупать по максимуму в этом корридоре.

По данным за среду, объем межбанка существенно вырос до 539 млн. $, при полнейшем балансе спроса и предложения и неучастии НБУ (естественно). На наличном рынке впервые за последние 2 недели небольшой перевес покупки валюты.

Рынок находится в балансе на момент.

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VALONI
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 11:45

Витівка НБУ



Вітаюсь совсіма.

Хто-небудь може пояснити вчорашню витівку НБУ з купівлею доляра на його рості? Дані ліквідності підтвержують що він купив десь 20 млн.долярів за 548 млн. гривні.

Нічим, окрім як неринковою домовленністю з якимось банком по неринковому курсу для підримки штанів! І кого так НБУ виділяє???

От вам і підтримка стабільності курсу, ой вибачте, зглажування коливань. :mrgreen:

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в П'ят 21 сер, 2020 11:47, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 11:46

  Ірина_ написав:
  Долярчик написав:В чарівному місті Лева курси....
- а, і так кажете, що нікому це не потрібно, то й не буду 8)


Долярчик, Ви ще в ясельній групі?

Просто на роботі скучно :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 12:21

  flyman написав:
  UA написав:
  Yuri_61 написав:Зображення
а не кажется ли вам, что цена на золото неадекватно выросла за последние 50 лет?

Это что? Доллар так девальвировал?
Или спекули нагнетаю цену на это презренный металл?

Имхо: золото абсорбирует в себя "лишние" доллары в период кризисов и тем самым не даёт доллару упасть ниже плинтуса. Кроме него это пузыри акций IT компаний и акции ТЕСЛА и куча других. Накупят простофили акции и золото по цене до небес, а потом через время всё это обесценится в разы. И таким образом все "лишние" напечатанные триллионы долларов "обнулятся."
И доллар снова будет в почёте.
В этом его секрет и сила.
Лишнююю гривну таким образом не свяжут у нас. Поэтому её и не печатают в излишестве. Эмиссия у нас мизерная, чтоб дефицит гривны ощущался. Так держат инфляцию.Всё это имхо, однако.
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